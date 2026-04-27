Adriana Kadar i Savo Džehverović napustili Srbiju! Zbog razlike od 15 godina dugo bili NA METI OSUDA, a sada uživaju sa ćerkicom: Sve je leglo na svoje

Već duže vreme traje ljubav između influenserke Adriane Kadar i njenog 15 godina starijeg supruga Sava Džehverovića. Par ima ćerku Doroteu. Međutim, pre ljubavne idile, prošli su mnogo izazova zbog razlike u godinama.

Savo i Adriana sada uživaju na Baliju, pa su se odatle i oglasili.

Adriana je podelila porodične fotografije sa ovog mesta i istakla koliko joj je važno što sa suprugom ima isti pogled na život.

- Nisam znala kako će sve ovo izgledati, ali sam negde u sebi oduvek imala osećaj da sam za to. I onda si došla ti i nekako je sve leglo na svoje mesto. Nije uvek lako, ima dana kada sam umorna, kada se pitam da li radim sve kako treba… Ali onda me pogledaš i sve bude jasno. I još jedna stvar koju sam shvatila -koliko je važno s kim prolaziš kroz sve to. Koliko znači kada imate iste stavove, iste vrednosti, isti pogled na porodicu. Jer ovo nije samo moja uloga… ovo je naše zajedno. A najviše od svega, osećam ogromnu zahvalnost Bogu. Što me je blagoslovio tobom. Što mi je poslao tako predivno dete, pa se često zapitam čime sam ja to zaslužila. I nekako sam mirna, jer znam da gradimo isto. Mesto gde ćeš uvek imati ljubav, sigurnost i razumevanje. I koliko god da sam mislila da znam šta je ljubav… tek sada, sa vama stvarno razumem. Volim vas - napisala je ona.

Po dolasku na Bali, Adriana se oglasila i ispričala koliko će ostati tamo.

- I stigli smo na Bali. Kako je prošao let od 9 sati sa detetom od skoro 3 godine? Iskreno – bolje nego što sam očekivala. Prvo smo iz Srbije otišli za Dubai da spakujemo letnje stvari, završimo neke dokumente i budemo par dana… a pakovanje za mesec dana života na Baliju? Trajalo je čitavu večnost. Ovo putovanje je zapravo bio novogodišnji poklon za Savu Džehverović, jer smo još 2019. planirali Bali, ali nas je korona tada zaustavila. Sada se konačno sve poklopilo– i Dorotea je dovoljno velika da stvarno uživa u svemu što Bali nudi. Let nam je bio u 3:30 ujutru. Na aerodrom smo krenuli oko 1, a ja sam (naravno) bila u fazonu: “staviću je u nosiljku i ona će nastaviti da spava”. Realnost: širom otvorene oči i pitanje: “Mama, je l mi kećemo na Bali?” Od spavanja – ništa. Ali je zato stigla da pogleda Pepeljugu od početka do kraja. Na svu sreću, kasnije je zaspala i odspavala nekih 5 sati, a ostatak leta smo proveli igrajući se, pričajući priče… i gledajući Pepeljugu još jednom. I stigli smo. I mogu da kažem – jedan od lakših letova, sve je prošlo stvarno super - napisala je Adriana tada.

Autor: D. T.