Žene odlepile zbog stajlinga Ane Ivanović: Na sebi nosi papreno skup komad (FOTO)

Bivša teniserka Ana Ivanović oduševila je pratioce fotografijama u bikiniju, a njeno šik izdanje pored bazena oduševilo je kako muškarce koji su gledali njeno zategnuto telo, tako i žene koje su ostale oduševljene njenim modnim komadima.

U naizgled opuštenom izdanju, Ana je pozirala pored bazena. Na sebi je imala gornji deo crnog bikinija i tenisku suknju, a letnji stajling je upotpunila narukvicama sa perlama, kao i efektnim minđušama.

Međutim, ono što su sve žene primetile su njene sunčane naočare koje su najtraženiji model ove sezone. U pitanju su naočare poznatog brenda Celine, a njihova cena je oko 600 evra. Međutim, ovaj model u beloj boji smatra se najtraženijim i rasprodat je u skoro svim radnjama i na sajtovima.

Godišnja alimentacija 540.000 evra

Podsetimo, Ana je prošle godine je na Majorci pokrenula brakorazvodnu parnicu, posle devet godina zajedničkog života sa Bastijanom, a istovremeno je podnela i zahtev za alimentaciju.

Kako se navodi, bivši supružnici ne žele čak ni da se susretnu u sudnici, zbog čega su preko svojih advokata zatražili da se postupak što pre okonča.

Prema pisanju nemačkih medija, sud je reagovao ubrzano kada je alimentacija u pitanju, a sada je i poznato koliko ona iznosi. Sudija je doneo odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po detetu mesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života Ane na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

Iznos je određen kao deo takozvane privremene mere pre pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koji uključuju maloletnu decu. Iako se brakorazvodni postupak odvija u Minhenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) na Majorci.

- Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim finansijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj - navodi pomenuti portal.

