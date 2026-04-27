BIO JE KAO MALI KINEZ Desingerica o povratku Milana Stankovića: Danas je za gas postignut ozbiljan level...

Nedeljama unazd se u medijima spekuliše o povratku Milana Stankovića na estradu, a sada je svoj komentar dao i Dragomir Despić Desingerica.

Novinari su ga za Stankovića upitali na snimanju "Pinkovih zvezda", te je treper bez dlake na jeziku rekao:

- Ne bih znao da ti kažem... On kad je to radio, ja sam blejao po bloku. Ne slušam tu vrstu muzike, a tad je bilo loženje. Tada je to bilo nešto novo, bio je kao mali Kinez koji je doneo nešto kao iz Koreje. Tada nije bilo interneta, mreža, a danas svako može da napravi nešto, ima mnogo više konkurencije. Danas je za gas podignut ozbiljan level i danas moraš baš da budeš i ličnost i da imaš dobru muziku. Mislim da mora da ima mnogo dobar PR, muziku, marketing da bi nešto napravio. Kakav je sad? Da li je i dalje mali Kinez? - našalio se Desingerica.

Priznao je i da bi voleo da njegova supruga Nevena bude deo javnog sveta, iako to ona ne želi.

- Ja sam nebitan lik, ja samo malo radim tu nešto, radim da zaradim za kiflu i jogurt. Nevena ne voli medijski život, ali ja bih baš voleo da je vidim. Ona je krvava kad se naljuti, a čačkali bi je - rekao je Dragomir.

