EKSKLUZIVNO U PREMIJERI! Prva ispovest Zorice Brunclik o teškoj bolesti: Kemiš je ležao sa mnom... (VIDEO)

Muzička zvezda Zorica Brunclik posle dvomesečne pauze uslovljene zdravstvenim problemima vratila se u žiri muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", na oduševljenje publike, ali i kolega.

Zorica je svojom pojavom zasenila sve, a prvu iskrenu ispovest o zdravstvenim problemima dala je za emisiju "Premijera", koja će biti emitovana danas u 11h na TV Pink.

Popularna pevačica otvorila je dušu o opreraciji koju je imala, strahovima sa kojima se suočila, ko je bio uz nju u teškim momentima, postoperativnom periodu, prognozama lekara...

- Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega - rekla je Zorica, te dodala da joj je najveća nagrada bio današnji aplauz publike.

Takođe, apelovala je da svi idu na sistematski pregle.

Autor: D. T.