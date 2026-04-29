Bio sam na ivici da napravim glupost! Pričalo se da je Milana Kalinića žena varala, onda su se razveli, a dobio je i PRIJAVU ZA NASILJE, evo šta on kaže o svemu!

Bio je težak period za njega.

Voditelj Milan Kalinić prošao je kroz veoma izazovan period u životu kad se, posle 23 godine besprekornog braka, razveo od supruge Sandre. On je otkrio da mu je taj period i te kako teško pao.

- Kada su počeli da pišu o mom razvodu, bio sam razveden već 10 meseci, moj život je krenuo normalnim putem i deca su polako počela sve da prihvataju. To je veliki uspeh i moj i Sandrin što smo to na taj način odradili. Mi to nismo krili, kada se negde pojavim najnormalnije kažem da sam se razveo, ali nisam famu pravio oko toga. Tu sam shvatio takođe koliko dobre prijatelje imam jer nisu išli okolo i pričali o mojoj privatnosti - rekao je on tada, pa nastavio:

- Razvod je uvek teška stvar i nešto što čoveka poremeti, ali to može biti i na što bezbolniji i civilizovaniji način. Imao sam oduvek negativan odnos prema ljudima koji kada nešto prekinu izbrišu ceo svoj život kao da nije postojao. Šta znači da ja sada brišem profilnu fotografiju? Sandra će uvek biti deo mog života, imamo zajedničku decu. Uvek sam tu za nju i znam da je i ona za mene. Uvek ću se truditi da joj budem... Možda je još uvek preteška reč da kažem prijatelj, možda ćemo jednog dana biti i pravi prijatelji, ali uvek sam tu za sve što joj treba. Znam da će ona biti za mene i po meni su to normalne stvari, to ne treba hvatili, nekako podrazumeva se. To je sve lep period mog života i nema potrebe da ga brišem - rekao je Kalinić.

On je dodao da mu se baš u tom periodu dogodila i lažna prijava za nasilje.

- Tri najveća stresa su mi se dogodila u godinu dana. Gubitak posla, razvod i selidba. Spas mi je pored porodice i prijatelja bio sport i potrudiću se da ljudima približim koliko je sport važan, pogotovo za muškarce. Uredan život ti toliko pomogne kada se nađeš u izazovnim situacijama. Tada čovek lako upadne u depresiju, kada sam ja (koji sebe smatram jakim) bio na ivici da skliznem, drugim ljudima je još lakše. Stvarno sam prošao kroz težak period. Bila je tu još jedna vrlo teška situacija sa lažnom prijavom. Mene su mnogi prijatelji zvali da mi kažu: "Brate, ti si Supermen, kako te ne poremeti?". To se desi kada ne paziš u životu i naiđeš na čudne okolnosti i ljude. Sve se potrefilo u jednom trenutku i tu sam još jednom shvatio da sam čovek koji ima čvrstinu i zna da se bori sa stvarima. Opet, moram priznati, bio sam na ivici da napravim glupost .

Ranije se spekulisalo o tome da ga je žena varala dok su bili u braku, ali Milan je to oštro demantovao.

- Glupo mi je da mislim na to i da komentarišem. To su budalaštine! Ljudi su ljubomorni na naš brak i pišu gluposti. Veću budalaštinu u svom životu nisam pročitao - rekao je tada Milan.

Autor: R.L.