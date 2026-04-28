KAD JOJ VIDIM SLIKU - PRESKAČEM! Haris Džinović otkrio da očima ne može da gleda Melinu: Dao sam sve što je trebalo!

Bivša supruga Harisa Džinovića, Melina, nedavno se udala za britanskog milionera, na gala slavlju u Monte Karlu, a njena svadba bila je tema broj jedan u svim medijima.

Haris je istakao da vesti o njoj ne čita, čak i sliku kad joj vidi u medijima preskače.

- Ja ne čitam vesti o mojoj bivšoj supruzi. Iskoči mi, ja vidim Melininu sliku i preskočim. Ja često gledam gore u Gugl, samo da ne bih video sliku! - rekao je Haris.

On je istakao i da mu novac ne znači mnogo, već da mu služi samo za određene stvari.

- Ja sam potpuno normalan, gospodin čovek, obrazovan. Nije sreća para puna vreća. Meni su pare potrebne isključivo za dobro vino, klopu i neko putovanje - rekao je Haris i dodao:

- A za žene? Za žene mi više ne treba ništa... (smeh). Dao sam im sve što je trebalo i nemam šta da žalim - naveo je on.

Autor: R.L.