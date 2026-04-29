Slušao sam komentare da sam ga ja UBIO! Darko Lazić otrkio šta mu je otac rekao TIK PRED SMRT: Ili ćeš da mi platiš operaciju ili mi ne ulazi u kuću više!

Nije mogao da se izbori s njim.

Darko Lazić je nedavno preživeo veliku tragediju, kada mu je brat Dragan Lazić stradao u saobraćajnoj nesreći, ali to nije jedina tragedija koja ga je zadesila.

Pre nekoliko godina njegov otac Milan iznenada je preminuo nakon operacije želuca, koju mu je Darko platio. Pevač je sad progovorio o ovoj bolnoj temi, kao i o osudama javnosti sa kojima se godinama borio.

- Ovo baš nisam nikad pričao ali hoću da ispričam. Ja sam do skoro imao tu grižu savest, imao sam osećaj krivice da ja to nisam uradio ne bi ni on, pogotovo kada sam pročitao neki komentar, ja inače stvarno ne ulazim u komentare jer svako ima pravo da komentariše kako želi u svom životu ali me onako, malo me dotaklo kada sam pročitao komentar kao: "Pa ti si ubio svog oca", kao "da nisi ti to uradio ne bi ni on". To me onako bocnulo i ja sam stvarno imao doskoro, kažem, tu grižu savest, zašto sam ja to morao, da nije video od mene... Ali, opet kada razmislim on je odrasla osoba on je sam to birao u životu - kaže Darko i naglašava da su se i majka i on i brat, pa čak i očeva majka borili sa njim "da to ne radi zato što nije bio potpuno zdravstveno stabilan i godinu dana je ta tenzija trajala kod nas u kući" - rekao je Darko i dodao:

- Došli smo na kraju do toga da je on meni rekao: "Tebi su pare najbitnije od svega, ti nećeš svom ocu da pomogneš da platiš operaciju", ja sam ustao i rekao: "Čoveče te pare koliko košta operacija ja to zaradim za jednu noć toliko mi nisu bitne te pare, meni je bitnije da ti budeš sa svojim unucima, sa unukama čoveče ceo život si takav neće ti smetati ništa da živiš još 20-30 godina takav ne smeš jer je jako rizično. Ja ću ići sa tobom lično da izvadiš nalaze pa ako doktor kaže da je potpuno sigurno da se ti operišeš, bezbedno nikakav problem ja ću ti platiti tri operacije ako treba" kaže: "Dogovoreno". Mi smo naravno otišli te je njemu doktor rekao: "Milanče, ja ti ne bih preporučio da se operišeš, moždani udar, tvoj organizam je jako slab, tvoje srce nije toliko jako to je operacija koju potpisuješ na svoju odgovornost, moja preporuka je da ne radiš to, nije poželjno". Naravno moj otac kakav je bio, bio je jako onako svojeglav voleo je po svom da radi, on je rekao: "Ma ne zna doktor ništa", naravno mi Balkanci smo nekad takvi šta znaju doktori bože moj: "Ma ja to mogu bre, hoćeš ti da platiš ili nećeš", "Čuo si šta ti je rekao, nemoj da ja platim, da te nosim ja na duši, nemoj to da mi prirediš, tako nešto do kraja života", kaže: "Je l' ti hoćeš da mi platiš to ili nećeš, ako nećeš nećemo da pričamo, nemoj da mi dolaziš više u kuću", gde sam ja bio vezan bukvalo. Nemam gde više, ja nemam više gde.

On je istakao da su doktori naveli da je operacija prošla dobro, ali da se nakon buđenja iz anestezije stanje drastično pogoršalo.

- Naravno, navodno, tako to kaže lekar, operacija je prošla sve savršeno i da je sve ispalo kako treba, međutim on kada se probudio iz anestezije, tu je navodno nastao problem da je on dobio gušenje, ne znam šta već i da je srce počelo… Nije izdržao taj pritisak i tu mu je valjda puklo srce. Ja sam, kažem, doskoro imao tu grižu savest ali što kažemo on je sam to, mi nismo mogli da se izborimo s tim protiv njega on je toliko bio, sad treba da ti ne dođem više nikad u kuću… Ja sam mislio kako dani prolaze da će to sve biti mnogo lakše ali je teško, verujte mi da je svaki dan sve teži i teži - kaže Darko.

