Ivana Peters zvanično više nije član grupe 'TAP 011'! Evo koja pevačica je zauzela njeno mesto!

Fanovi ovo nisu očekivali.

Ivana Peters od pre nekoliko dana više nije deo popularne grupe Tap 011. Iako još uvek nema zvaničnog objašnjenja da li je reč o trajnom razlazu ili privremenoj pauzi, jedno je sigurno - bend već nastupa u novom sastavu.

- Legendarni Tap 011 donosi veče hitova koje znaš napamet, ali u novoj energiji! Ove godine dolaze sa novom Ivanom - navodi se u saopštenju.

Prema objavama na društvenim mrežama i najavama predstojećih koncerata, uz Gocu Tržan sada peva Ivana Vladović, koja je preuzela mesto Petersove.

Ova iznenadna promena izazvala je burne reakcije među fanovima, koji ne kriju razočaranje.

Podsećanja radi, Ivana Peters je bila deo benda još od 1994. godine, zajedno sa Gocom Tržan. Ubrzo su postali jedna od najpopularnijih balkanskih pop grupa. Njihovi hitovi, među kojima su "Zbog tebe (Gaće)", "Okreni 95", "Reka" i "Bunda", se i danas slušaju. Ivana Peters je grupu prvi put napustila 1999. i posvetila se radu s bendom Negativ, a onda i solo karijeri.

