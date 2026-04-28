Nikad viđena fotografija Jelene Karleuše sa ocem: Ovakvu je do sada niste videli (FOTO)

Pop diva Jelena Karleuša, često je isticala da je njena najveća podrška bila pokojna majka Divna, a samo smo u nekoliko navrata imali prilike da čujemo detalje iz života njenog oca Dragana Karleuše.

Jelena je podelila nikad viđenu fotografiju sa svojim ocem kada je išla na ronjenje.

Pevačica nije skidala osmeh sa lica, a Dragan Karleuša je bio pod punom opremom. Inače, ono što se da odmah primetiti jeste da je Jelena, kao devojčica, imala tamniju boju kose.

Podsetimo, pop diva je svojevremeno otkrila kako je došlo do kraha njihovog braka, a kako je istakla, ona je bila glavni krivac za to.

- Oca pamtim kao ženskaroša. Razveli su se jer sam ga ja sa šest godina uhvatila u prevari na Adi, gde ima splav i gde je ,,petljao" s nekom devojkom. To mi se nije svidelo. Uvek sam bila mamina ćerka. Kada sam ga uhvatila, čekala sam da me dovede kući, gde sam sa vrata progovorila. Ponavljao je: ,,Nisam te prevario!", ali mama je istakla da tako nešto dete ne može da izmisli. Razvod je bio neminovan. Dragan se na mene nije naljutio zbog toga. Brzo njega prođe, niti je to bila njegova prva avantura. Oni su se razveli, ali smo godinama nastavili da živimo u istom stanu.

Dragan Karleuša je bivši kriminalistički inspektor i policijski službenik. Bio je angažovan na ozbiljnim istragama, uključujući rešavanje slučaja nestale neveste na Borskom jezeru.

Jelena je često u medijima isticala koliko je ponosna na njega.

- Veoma sam ponosna na mog tatu Dragana Karleušu, čoveka koji je učinio nebrojano puno dobrih dela, otkrivao najteže zločine i hvatao i hapsio najveće kriminalce! Odlikovan i nagrađivan, moj otac je danas čovek koji iza sebe ima neverovatne priče i o čijem životu bi mogao da se snimi film i napiše nekoliko knjiga! Mogla bih da slušam satima kako priča o neverovatnim momentima u njegovoj višedecenijskoj karijeri srpskog Eliot Nesa, kako je ostao upamćen - istakla je pevačica jednom prilikom.

Pop diva je otkrila i da je Dragan, pre nego što je počeo policijsku karijeru, bio član grupe "Pro arte".



Autor: N.B.