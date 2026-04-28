Evo ko je platio dug MIlana Stanković: Za njega je dala PEDESET HILJADA EVRA

Pevačica Rada Manojlović svojevremeno je isplatila čak 50.000 evra "Grand" produkciji kako bi njen tadašnji dečko Milan Stanković mogao da raskine ugovor i nastavi samostalnu karijeru.

Pre par godina u jednom intevjuu Saša Popović je ispričao, da je Milan Stanković iznenada tražio raskid ugovora neposredno nakon učešća na Evroviziji 2010. godine.

– Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: 'Direktore, ja neću više da budem u 'Grandu', hoću da raskinem ugovor.' Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu – govorio je tada Popović.

Prema njegovim rečima, ugovor je mogao biti raskinut samo uz plaćanje penala na svakih šest meseci, a tu obavezu je na sebe preuzela Rada Manojlović.

– Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem – otkrio je Saša i dodao da pravi razlog Milanovog odlaska nikada nije saznao.

Popović je tada rekao da je produkcija u Stankovića uložila neverovatan trud i novac, te da je u planu bio i novi, izuzetno skup album:

– Ne znam, ni dan danas. Od tada, od kada smo raskinuli saradnju, to je bilo odmah posle Evrovizije 2010. godine... Pazite, kad nekome date takvu popularnost kroz Zvezde Granda, kao što smo mi dali njemu, kad mu date kompletan album sa 8 pesama, ogromnu reklamu, mogućnost da ide na Evroviziju... Kad mu sve to date i kad pripremite novi album koji je u to vreme, pre 13 godina, nas trebalo da košta 100.000 evra, onda stvarno ne razumem šta je to u njegovoj glavi što ga je odvratilo i zašto je doneo odluku da raskine ugovor – izjavio je Popović za "Blic".

Inače, Žika Jakšić je rekao da je Milan Stanković svojevremeno tužio Grand jer je želeo da raskine ugovor. Međutim, tužbu je kasnije povukao i oni su sporazumno raskinuli ugovor.

- Sada bih ga posavetovao isto što i tada. Da nađe producenta i da sluša. Da se osloni na ljude koji su iskusniji u poslu. Najčešće pevači kada snime prvi hit misle da su najbolji menadžeri, tekstopisci, aranžeri spota... Tako sebi upropaste karijeru. Ovaj posao je zahtevan i ne škodi malo iskustva i malo da se posavetujete sa ljudima koji su tu godinama, a ne ishitreno donositi odluke. On je ishitreno donosio odluku. Njegov odlazak iz Granda je bila ishitrena odluka, onda je povukao i sudsku tužbu i onda je tu došlo sporazumno do raskida ugovora. Prošlo je 10 godina od tog događaja i on se nije pomerio sa mesta i nije napredovao. Uz Grand je došao za 4 godine do Pesme Evrovizije. Sa njim se nisam čuo od tada i nema potrebe - rekao je i dodao:

- On je hteo da raskine ugovor, morao je da angažuje advokate da bi se raskinuo jer nije bio raskidiv.

Rada ga ostavila zbog drugog muškarca

Iako mu je bila najveća podrška i finansijski mu pomogla da napusti "Grand", veza Rade i Milana nije opstala. Pevačica je nedavno otvoreno govorila o njihovom odnosu i priznanju da se zaljubila u drugog muškarca, dok se u vezi sa Milanom osetila više kao majka nego kao partnerka.

– Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Toliko užasno da ne znam i da li je trebalo. Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do poslednjeg dana živeli zajedno i sve je bilo super. Ali nekako ja sam, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega. Neću reći dete, nego kao, eto, da sam moja majka. Možda sam ja izgubila neki osećaj muškarca. Otkud znam. Ali se desilo to da sam se ja zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog – bila je potpuno iskrena Rada.

Ona je priznala da joj je saznanje da želi drugog jako teško palo, te da ju je izjedao osećaj krivice.

– Na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja sam htela da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer je u meni, borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim – ispričala je ona, pa zaključila:

– Ja sam znala šta će i da će tako da bude. Da, pa ne može sa pevačicom da bude svako. Mislim, naš posao nije baš idealan.



Autor: N.B.