Emotivna objava ćerke Goce Tržan: Obratila se majci i raznežila sve

Pevačica Goca Tržan sama je odgajala ćerku Lenu dok se nije udala za Rašu Novaković koji je njenoj mezimici pružio ljubav kao da joj je biološki otac. Lena i Goca su veoma bliske i povezane, a sada se ona majci obratila emotivnim rečima i raznežila javnost.

Lena je u poslednje vreme aktivna na Instagramu, a iako retko deli intimne trenutke, sada je napravila izuzetak. Ona je podelila stari snimak sa Gocom i poslala joj snažnu poruku:

- Izabrala bih moju mamu da mi bude mama u svakom narednom životu, opet i opet - napisala je ona.

Inače, nedavno se Goca Tržan prisetila Leninog odrastanja te je otkrila da ju je od malih nogu vodila sa njom na nastupe.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana:

- Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama - rekla je ona.



Autor: N.B.