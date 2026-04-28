Svi su je obožavali, a godinama je nema na sceni: Evo kako danas izgleda čuvena glumica (FOTO)

Glumica Ljiljana Lašić (79) bila je velika zvezda nekadašnje Jugoslavije, a nakon brojnih zapaženih uloga, sve je iznenadilo kada je nestala sa malih ekrana.

Glumica je inače rođena u Kragujevcu, odrasla je u Beogradu gde je bila član Beogradskog dramskog pozorišta i stekla popularnost ulogama u TV-serijama Pozorište u kući i Bolji život.

U jednom intervjuu, Ljiljana je otkrila da se prvobitno upisala na arhitekturu, ali je prešla na Fakultet dramskih umetnosti kako bi uskladila ritam sa suprugom Vladislavom, koji je bio arhitekta.

- Bila sam u divnoj klasi s Petrom Božovićem, Brankom Milićevićem Kockicom… Na trećoj godini sam, posle pet godina braka, rodila sina - rekla je Ljiljana tada.

Ljiljana je u brak ušla veoma mlada što ne preporučuje devojkama.

- Udati se u 18. godini znači lišiti se velikog dela mladosti. Imam brak u kome delimo isti sistem vrednosti. I ta zajednica traje 46 godina! Dobri smo prijatelji. Znamo se od detinjstva, iz iste smo ulice - rekla je Ljiljana i dodala da nije verovala u ljubav za ceo život.

- Sigurna sam da je i on voleo neke žene i ja neke muškarce. Ali, nas dvoje smo odlučili da živimo jedno s drugim. Atipičan je to odnos. Ni on, ni ja nismo verovali u ljubav do groba. Sad, naravno, da. Sa toliko godina, sa toliko iskušenja -rekla je Liljana za Politiku.



