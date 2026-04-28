Popularni pevač Dženan Lončarević pre dve godine našao se u centru skandala kada se posle 25 godina braka razveo od supruge Samire. Ona od tada živi punim plućima i neretko se oglašava na mrežama.

Naime, Samira svakodnevno deli detalje iz privatnog života, a sada je podelila sliku sa plaže gde je pokazala kako uživa. Ona je pozirala na drvenoj ljuljašci na plaži, a atmosfera je bila opuštena i letnja. Na sebi je imala dugačku haljinu na bretele sa plavim detaljima, a nabavcila je i crveni karmin koji joj je savršeno stajao.

O detaljima razvoda se mesecima pričalo

Iako ga je Samira optužila da ju je 15 godina varao, te da je krio da je dobio dvoje vanbračne dece, Dženan se nikada javno nije oglašavao tim povodom i nije želeo ni da demantuje ni da potvrdi ove navode.Ona je tada u javnost izašla za žestokim optužbama na račun, tada još uvek zakonitog, supruga.

- Nisam mogla da verujem da 15 godina ima ljubavnicu. Nisam verovala zato što sam stvarno volela tog čoveka i nije mi išlo u glavu da je to tako. Čula sam da je Dženan dobio dete sa tom ženom sa kojom živi, ali videla nisam. Dakle, to jeste došlo do mene, ali ne mogu da tvrdim da je sigurno tačno - rekla je ona tada i dodala da je imovina problem.

- Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem - dodala je ona tada za medije.

