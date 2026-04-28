DRAGO MI JE ŠTO JE ONA BOLJE: Neda Ukraden progovorila o Zorici Brunclik i njenom povratku u PZ, pa otvorila dušu o dugovima i kreditima

Neda Ukraden (75) ima bogatu muzičku karijeru, na kojoj bi joj svi mnogi pozavideli. Neda Ukraden sada je otkrila tajnu svog trajanja, te dala savet mlađim generacijama koji se probijaju na muzičkoj sceni.

Neda ističe da zbog karijere nikada nije bila u dugovima i kreditima.

- Produžavam svoju karijeru dobrim pesmama. Nikada ne zapadam u kredite i dugove, jer radim samo ono što sebi mogu da priuštim. Od automobila do pesama. Sad je neko drugo vreme, teško je davati savete, moj recept za trajanje je dobra pesma, voditi računa o sebi i svojoj pojavi, biti dostojan te scene. Pitanje je šta želite, da trajete, da to bude jedan ozbiljan posao kojem se posvetite.

Njena koleginica Zorica Brunclik nakon zdravstvenih problema vratila se u "Pinkove zvezde" gde je deo žirija.

- Drago mi je zbog Zorice što je bolje, pozdravljam je i želim joj brz oporavak. Božiji je dar, treba čovek da bude beskrajno zahvalan za ljubav koji ti narod daje, ja se svaki dan zahvalim Bogu što mi je dao mogućnost da uveseljavam ljude.

Neda ističe da je zahvalna zbog svega.

- Toliko sam stvari uradila. Želim samo da moju porodicu zdravlje posluži, da to divnoj deci, mojim unucima pokušam da pomognem koliko mogu u njihovom obrazovanju, da se sećaju bake u najlepšem svetlu. Treba deci da ostavim trag, da se ne stide, da budu ponosni na moje pesme, koncerte, to nešto što sam stekla. Pametna su i radoznala deca, niko im ništa ne nameće.

Autor: M.K.