TEŠKA SUDBINA HANKE PALDUM! Dva muža SAHRANILA i dva puta se VRATILA IZ MRTVIH: Sin je dokrajčio

Život pevačice Hanke Paldum obeležile su mnoge tragedije, ali nijedna je nije tako pogodila kao smrt brata Smaila 2007. godine, koji je preminuo nakon borbe sa rakom pluća. Kako je govorila ranije, upravo je Smail bio "glavni krivac" za njene muzičke početke.

Pevačica je svojevremeno bila jedna od najlepših i najmuzikalnijih devojaka u Sarajevu, a udvarači su se samo smenjivala. Ipak, pevačica nije želela svakome da da šansu. Pala je kao srednjoškolka na šarm muzičkog producenta Muradifa Brkića koji ju je osvojio lepim manirima. On je tada bio student književnosti, te su se u početku viđali samo na putu do njene škole.

Nakon toga, 1976. godine su se venčali u bosanskom gradu Duvno, gde je njen suprug odrastao.Nakon što mu je rodila sina i kćerku, njihov brak je okončan, a rekla je da u suprugu nije više nalazila podršku koju je ranije imala. Dodala je i da smatra da muškarcima ne treba dati moć i slavu jer su labilni i povuče ih društvo i kafana.Posle razvoda od Muradifa, Hanka je rekla "da" Fuadu Hamziću, ali je ovaj brak trajao samo sedam godina, budući da je pevačica shvatila da joj muž "ne ukazuje poštovanje niti joj je odan".

Hankin bivši suprug Muradif, preminuo je 2024. usled posledica moždanog udara, a zanimljivo je da je Hanka Paldum dva puta preživela kliničku smrt. Nažalost, tek su tada krenuli problemi za Hanku - sin Mirsad je 2005. godine pretučen u Sarajevu, o čemu su svi mediji pisali, a nekoliko godina kasnije Hanka je strahovala za goli život svog sina, koji je tada upucan.

Ponovo se našao u centru pažnje 2014. kada je uhapšen zbog posedovanja pištolja i heroina. Kao majka, Hanka je praštala sinu greške pravdajući ga "generacijom na koju je rat ostavio posledice". Kada je u Nemačkoj bio učesnik saobraćajne nesreće tokom koje je udario pešaka, Hanka je navodno odlučila da izbaci iz kuće i da mu više ne pomaže, kako bi se najzad opametio, iako se šuškalo da je ona platila odštetu porodici žrtve i sklonila sina "na sigurno".

Inače, je Mirzad Brkić svojevremeno pokosio žene koje su stajale na autobuskoj stanici, od kojih su dve bile teško povređene, a navodno je bio pod dejstvom nedozvoljenih supstanci.

Takođe je 2021. godine bio uhapšen u Neumu zbog napastvovanja jedne devojke (26) i prisiljavanja na intimne odnose. Poslednji u nizu incidenata u kome se pominjao bio je prošle 2025. godine, kada je učestvovao je u incidentu u Kazneno-popravnom zavodu Zenica. U brutalnoj tuči povređeni su jedan zatvorski policajac i još jedan zatvorenik, a Brkić je, prema navodima izvora, fizički napao zatvorenika. Ipak, Hanka i dalje brani sina tvrdeći da su nepravedni prema njemu samo zato što mu je majka javna ličnost.

