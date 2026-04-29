SRPKINJU U DUBAIJU ČUVA POLICIJA 24 SATA: U vlasništvu ima obdanište, bolnicu i kozmetičke salone: Evo kako izgleda PALATA U KOJOJ ŽIVI

Jedna od najlepših Srpkinja Jelena bin Drai već godinama sa suprugom, bogatim arapskim biznismenom Saidom bin Draijem i naslednicima živi u Dubaiju, u malo je reći luksuznoj palati. Iako se u medijima stalno piše o ovoj vili, ono što smo mogli da vidimo tokom godina o ovoj luksuznoj nekretnini bile su samo retke fotografije iz njene unutrašnjosti i ono što je sama bivša misica postavljala na društvenim mrežama. Sve dosad!

Policijsko obezbeđenje 24 sata ispred palate

Naša ekipa koja je boravila u Dubaiju uspela je da pronađe luksuznu palatu porodice Bin Drai, kao i obdanište, bolnicu i kozmetičke salone koji su u vlasništvu ove prebogate porodice.

Sama palata nalazi se u delu Dubaija pod nazivom Palm Džumeira i dok se s jedne strane nalazi put, s druge strane ona izlazi direktno na privatnu plažu. Sama vila i imanje imaju nekoliko hiljada kvadrata i procenjuje se da vrede nekoliko stotina miliona dolara. Ispred samog ulaza u kompleks nalazi se i kućica za pripadnike obezbeđenja, dok o privatnosti porodice 24 časa brine i policija, čije smo vozilo i zatekli ispred njihovog doma. Sam ulaz je ukrašen različitim vrstama cveća i palmama, a visoke zidine u potpunosti štite privatnost i unutrašnjost kompleksa, koja je takođe ispunjena cvećem, palmama i zelenilom, pa je pravi raj za oči i odmor za dušu.

Nakon obilaska vile uputili smo se i ka nekim mestima na kojima su smeštene kompanije porodice Bin Drai.

Dnevni boravak u obdaništu 4.000 evra

Prvo smo otišli do obdaništa, koje se smatra jednim od najsavremenijih i najcenjenijih, i to ne samo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima već i na celom Bliskom istoku. U njemu može biti smešteno i do 100 dece uzrasta od šest meseci do četiri godine. Kako se može videti na jednom od relevantnih sajtova, dnevni boravak u ovom vrtiću za samo jedan dan košta neverovatnih 4.000 evra (16.400 dirhama).

Za ovu cenu dete dobija stručno osoblje koje brine o njima, obroke, a borave u prostorijama s tapetama iz Portugala, tepisima iz Amerike, a podovi su od materijala iz Nemačke. Kako ističu, 70 odsto roditelja koji svoju decu ostavljaju ovde na čuvanje dolaze upravo iz Palm Džumeire, najluksuznijeg dela grada, u kom živi i sama porodica Bin Drai, ali iz Marine, Tekoma, Džumeire i Burž Kalife.

Prava poslovna žena

Zanimljivo je da su svi Jelenini privatni biznisi smešteni jedan blizu drugog, pa se u neposrednoj blizini nalazi i privatna bolnica porodice Bin Drai. Ovaj medicinski centar pruža vrhunsku uslugu i negu svim pacijentima iz svih grana medicine, a u njemu su zaposleni doktori specijalisti i stručnjaci iz celog sveta.Osim ova dva biznisa, Jelena je na čelu i jednog luksuznog modnog brenda, kao i dva kozmetička salona (muškog i ženskog).Podsetimo, bivša misica nikad nije krila da je selidbom iz Žablja u Dubai i udajom za Saida postala uspešna poslovna žena. Ona se za Arapina udala još davne 2008. godine, a danas imaju četvoro dece. Kako nalažu srpski običaji, Said je morao i da kupi svoju ženu pred venčanje, a kako je i ona sam rekla cena je bila ogromna. Njen brat je za nju tražio milion dolara.

Autor: M.K.