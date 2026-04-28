PORODILA SE ŽENA ALEKSE BALAŠEVIĆA: Oduševićete se kad čujete koje su ime odabrali za naslednika!

Sin Đorđa Balaševića, producent Aleksa Balašević dobio je drugo dete. U njegovu porodicu stigao je dečak kojem je dao ime Đorđe, u čast svog oca, legendarnog kantautora.

Aleksa i Nikolina su pre četiri godine dobili ćerku kojoj su dobili ćerku Veru, sada se njihova porodica proširila za još jednog člana, a dolazak malog Đorđa svi su sa nestrpljenjem iščekivali. Ime Đorđe, duboko ukorenjeno u porodičnoj tradiciji, simbolizuje kontinuitet, sećanje i poštovanje prema jednom od najvoljenijih umetnika sa ovih prostora.

Aleksa: "Predajem mandat nasledniku"

Podsetimo, Aleksa se emotivnim rečima obratio supruzi Nikolini kada je saopštio da je ona u drugom stanju.

- Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive da postanu nečiji zavet. Zavet bez kog nekom ni Stari ni Novi zavet ne vrede. Zahvaljujući ovoj osobi sa fotografije, moja loza se nastavlja - nisam više Omega. Za otprilike dva meseca stiže nam sin. Verin brat kog dugo čekamo. Kolika sreća može biti za nekog poput mene, da mu Bog pošalje još jednog anđela sa tvojim genima... Razumeo bih da štedi, ali se ne bunim što me zadužuje još više - mirisom neba. Sa tobom, sa vama... Što bi rekao neko moj najveći, neko naš najbolji, takođe sa neba – nisam više v.d. Balašević, sada sam Balašević u ostavci, a za koji mesec mandat predajem nasledniku - napisao je on tada.

