DETE NEBA! Prvo oglašavanje Alekse Balaševića nakon rođenja sina: Ponosni tata puca od sreće (FOTO)

Aleksa Balašević i njegova supruga Nikolina danas su dobili sina kojem su odlučili da daju ime Đorđe. Ponosni tata oglasio se sada na Instagramu.

Aleksa ne krije sreću ni ponos zbog proširenja porodice, a na Instagramu je kratko napisao: "On je došao. Dete neba".

Inače, Aleksa je sve dirnuo odlukom da se sin zove Đorđe, u čast njegovog oca, legendarnog kantautora.

Olivera o unuku: "Dobijamo kapetana"

Podsetimo, Olivera Balašević nije krila sreću što će nakon tri unuke dobiti i unuka.

- Izgleda da je baka mandat bio toliko uspešan da smo proglasili hitan reizbor. Posle tri predivne unuke koje su nas skroz raznežile, stiže pojačanje u muškom sastavu da malo "doda đona" i napravi totalni dar - mar. Naša Panonska Mornarica dobija malog kapetana - stiže dečak da proveri mogu li tri devojčice baš sve da ga nauče - napisala je ona, pa nastavila:

- Krv nije voda, a na našem Bulevaru su i poze očigledno nasledne. Dok nas dve ovako sinhronizovano "merimo" svet i vežbamo strogoću prekrštenih nogu, tri princeze su već dobile instrukcije: Naša ženska simetrija uskoro dobija malog "uljeza". Vera već ozbiljno planira strategiju jer stiže pojačanje u muškom sastavu da proveri mogu li ga četiri dame naučiti kako se pravilno "drži linija" u porodici Balašević. Neki novi klinci već uče naše naše porodične simfonije, a ova klupa na Bulevaru postaje tesna za svu ljubav koja se u nju slila. P.S. Jedva čekam da vidim ko će sledeći prekrstiti noge u ovom našem malom, a velikom kraljevstvu.

