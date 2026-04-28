ĐOLE SE VRATIO KUĆI! Olivera Balašević podelila prvu fotografiju unuka, pa porukom raznežila sve: Deda te čuva sa najsjajnije zvezde (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Miloš Rafailović

Olivera Balašević podelila je na svom Instagramu prvu fotografiju unuka i emotivnom porukom sve dotakla.

Oliveri je, inače, sutra rođendan te je sada rekla da joj se najveća želja ostvarila.

- Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne "provincijalke", bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobrodošao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a aka te već čuva u svakom otkucaju srca - napisala je ona.

Olivera najavila: "Dobijamo kapetana"

Podsetimo, Olivera Balašević je i ranije isticala koliko je srećna što će nakon tri unuke dobiti i unuka.

- Izgleda da je baka mandat bio toliko uspešan da smo proglasili hitan reizbor. Posle tri predivne unuke koje su nas skroz raznežile, stiže pojačanje u muškom sastavu da malo "doda đona" i napravi totalni dar - mar. Naša Panonska Mornarica dobija malog kapetana - stiže dečak da proveri mogu li tri devojčice baš sve da ga nauče - napisala je ona, pa nastavila:

- Krv nije voda, a na našem Bulevaru su i poze očigledno nasledne. Dok nas dve ovako sinhronizovano "merimo" svet i vežbamo strogoću prekrštenih nogu, tri princeze su već dobile instrukcije: Naša ženska simetrija uskoro dobija malog "uljeza". Vera već ozbiljno planira strategiju jer stiže pojačanje u muškom sastavu da proveri mogu li ga četiri dame naučiti kako se pravilno "drži linija" u porodici Balašević. Neki novi klinci već uče naše naše porodične simfonije, a ova klupa na Bulevaru postaje tesna za svu ljubav koja se u nju slila. P.S. Jedva čekam da vidim ko će sledeći prekrstiti noge u ovom našem malom, a velikom kraljevstvu.

