RAZVELA SE I OSTALA SAMA SA DVOJE MALE DECE! Naša pevačica sad priznala: Imala sam strah da li ću uspeti i biti dovoljno dobra...

Pevačica Marija Mikić nedavno se razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece - ćerku Đurđu i sina Miliju. Ona je mesec dana nakon prvog porođaja ostala ponovo u drugom stanju, a sada je odgovarajući na pitanja pratilaca govorila o majčinstvu i strahovima koji su joj se javljali.

Marija je priznala da je bila uplašena pred drugi porođaj i strepela je kako će sve proći kao i da li će biti dovoljno dobra.

- Imala sam taj strah da li ću uspeti, da li ću biti dovoljno dobra, kako će moje telo sve to podneti, kako su sa dve bebe, šta ako počnu da plaču u isto vreme... Samo kad se setim- napisala je ona, pa dala savet ženi koja joj se javila jer se trenutno nalazi u istoj situaciji.

- Ali zapamti da nam Bog uvek da onoliko koliko možemo da podnesemo i iznesemo. Sada sam zahvalna na svakom trenutku. Samo napred mama - dodala je.

Jovan: "Ćerka mi fali"

Podsetimo, Jovan Pantić je nedavno podelio fotografiju sa ćerkom na mrežama i emotivnom porukom raznežio sve.

- Fališ mi noću kad sve utihne i stane, kad misli same krenu, a srce te priziva bez mane, u svakom snu te tražim, u svakom jutru te nema, a baš si ti bila moja najmirnija tema. Bez tebe je svaki korak nekako teži, kao da mi život na ramenima leži. I kad me slome dani, kad nemam gde ni kako, ti mi dođeš tiho i podigneš me lako, ne vidim te, a osetim te jasno, kao da mi šapneš: “Izdrži, nije kasno.” Moja si snaga da ustanem, najveća volja da ne odustanem. Moja si snaga da ustanem,najveća volja da ne odustanem. Moja si reč i crveno slovo, bez tebe u meni gubi se sve ovo. Fališ mi više nego što reči znaju, više nego što suze u sebi kriju i traju, više nego što vreme može da ponese, i svaki dan me ponovo ka tebi donese. Smeh mi dođe, ali brzo i prođe, jer nema ko da mi kaže: “Tata, sve će da prođe.” Ali baš ti i kad nisi tu kraj mene, držiš me uspravno kad srce u tišini krene, jer nisi samo neko ko mi nedostaje, ti si razlog što snaga nikad ne prestaje. Razlog si da budem bolji nego što jesam i kad ćutim i kad se borim uvek za tebe dišem i postojim. Kada sam slomljen i kada me tuga hvata, u meni se vrati život jer sam Đurđin tata - napisao je Jovan.

Autor: M.K.