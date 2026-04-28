EMOTIVNA SCENA IZ BOLNICE! Aleksa Balašević ČVRSTO GRLI DOKTORA nakon rođenja sina Đorđa: Drugi put dočekuješ našu DECU NEBA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Aleksa Balašević i njegova žena Nikolina danas su dobili sina kojem su odlučili da daju ime Đorđe.

Ponosni tata oglasio se na Instagramu i podelio emotivne momente iz bolnice sa doktorom.

"Ma, šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan?", piše u objavi Alekse Balaševića.

"Drugi put dočekuješ našu Decu Neba", dodao je na Instagramu u objavi.

Aleksa i lekar su se čvrsto grlili, dok je jasno koliko je sinu čuvenog kantautora Đorđa Balaševića danas puno srce.

Video: Instagram.com/balasevicaleksa

Aleksa presrećan: "On je došao!"

Aleksa ne krije sreću zbog proširenja porodice, a na Instagramu je pre ovoga kratko napisao: "On je došao. Dete neba".

Inače, Aleksa je sve dirnuo odlukom da se sin zove Đorđe, u čast njegovog oca, legendarnog kantautora.

POVEZANE VESTI

Domaći

DETE NEBA! Prvo oglašavanje Alekse Balaševića nakon rođenja sina: Ponosni tata puca od sreće (FOTO)

Domaći

OGNJEN AMIDŽIĆ STIGAO U PORODILIŠTE! Ne može da dočeka da vidi sina Peruna, ULETEO U BOLNICU!

Domaći

ISPLIVALA PRVA FOTKA UROŠEVE SUPRUGE I NASLEDNIKA IZ PORODILIŠTA! Ponosna mama blista od sreće dok joj sin spava na grudima (FOTO)

Domaći

On i klon: Mina objavila fotografiju Ognjena i njihovog sina, a opis sve govori, Perun je isti otac (FOTO)

Domaći

AMIDŽIĆEVA MINA POKAZALA SINA PERUNA, pa poručila: Klonirala sam vam Ognjena! (FOTO)

Domaći

PORODILA SE ŽENA ALEKSE BALAŠEVIĆA: Oduševićete se kad čujete koje su ime odabrali za naslednika!