EMOTIVNA SCENA IZ BOLNICE! Aleksa Balašević ČVRSTO GRLI DOKTORA nakon rođenja sina Đorđa: Drugi put dočekuješ našu DECU NEBA (VIDEO)

Aleksa Balašević i njegova žena Nikolina danas su dobili sina kojem su odlučili da daju ime Đorđe.
Ponosni tata oglasio se na Instagramu i podelio emotivne momente iz bolnice sa doktorom.
"Ma, šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan?", piše u objavi Alekse Balaševića.
"Drugi put dočekuješ našu Decu Neba", dodao je na Instagramu u objavi.
Aleksa i lekar su se čvrsto grlili, dok je jasno koliko je sinu čuvenog kantautora Đorđa Balaševića danas puno srce.
Aleksa presrećan: "On je došao!"
Aleksa ne krije sreću zbog proširenja porodice, a na Instagramu je pre ovoga kratko napisao: "On je došao. Dete neba".
Inače, Aleksa je sve dirnuo odlukom da se sin zove Đorđe, u čast njegovog oca, legendarnog kantautora.
