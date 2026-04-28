NE ZNAM ZBOG ČEGA SE DIGLA TOLIKA FRKA: Dejan Kostić otkrio glavni razlog za prekid saradnje s Prijom, evo i da li sad razgovaraju! (VIDEO)

Izneo sve javno!

Prekid saradnje između Dejana Kostića i Aleksandre Prijović izazvao je veliku pažnju javnosti, posebno na društvenim mrežama, gde su se spekulisali razni razlozi. Njihova saradnja donela je neke od najvećih hitova domaće muzičke scene poput pesme "Dam dam", "Psiho", "Marš" i druge, pa je ovo pitanje postalo tema brojnih diskusija.

Dejan je sada u emisiji ''Amidži šou'' govorio o razlozima za prekid saradnje s Aleksandrom, a tom prilikom istakao je da je glavni razlog loša energija među njima.

- Energija nam se nije poklopila, pogledi na budući posao, ne znam što se tolika frka digla, ima toliko autora, na kraju krajeva i pevača... Ja sam na prošlom albumu radio samo nekoliko pesama, ne znam što se tolika frka digla. Mi se nismo posvađali, pričamo najnormalnije. Desi se nekad da dođe do prezasićenja, nije sporno. Nisam sujetan. Ako mi je neko poverio poverenje da budem producent, ja gledam da napravim da bude najbolje moguće... Razlog je samo loša energija zbog X nekih situacija, nije zbog Cece... Čućete Cecine pesme, publika je ta koja na kraju sudi, najbitnija je da je dobra energija, ja sam zavisnik od dobre energije i ona je fenomenalna - rekao je Deki Kostić i otkrio zbog čega mu više prija producentski posao od pevanja.

- Ja sam krenuo kao dete od 15 godina, tezgarili smo, malo sam se umorio od pevanja, više volim da sam u studiju. Pevanje ume da bude malo naporno... - istakao je Kostić.

Autor: M.K.