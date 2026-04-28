Maja Berović progovorila o pomirenju sa Zejnom i glasinama da je odbila Desingericu za duet: Zamislite da on peva ljubavnu baladu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Poznata pevačica Maja Berović odgovarala je na pitanja gledalaca u okviru rubrike Instagram pitanja u emisiji ''Amidži šou''.

Kako je došlo do pomirenja sa Zejnom?

- Nije došlo do pomirenja, nismo se mi ni svađale, ona je imala mišljenje o mojoj pesmi, nije tako ni mislila, normalno smo se pozdravile i to je to.

Kako planiraš da obeležiš jubijel 20 godina karijere?

- Koncertnom turnejom.

Da li je pivo tvoje omiljeno piće?

- Volim da popijem posle jela, ali nije mi baš omiljeno. Mogu da popijem flašicu, dve, kad su hladne.

Zašto si odbila Desingericu za duet?

- Nije me ni zvao, ali zavisi kakva bi mu bila pesma... Zamislite da Desingerica peva ljubavnu baladu...

Autor: M.K.