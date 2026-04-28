SRELI SMO SE NA JEDNOM DOGAĐAJU: Breskvica progovorila o svom poslednjem susretu sa Vojažem, pa otkrila da li je bila u vezi sa fudbalerom! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!
U novom izdaju emisije ''Amidži šou'', gosti voditelja Ognjena Amidžića bili su pevačice Maja Berović, Anđela Ignjatović Breskvica i Magdalena Vračić, kao i producent i tekstopisac Dejan Kostić.
U rubrici ''Pitanja sa Instagrama'', gosti su odgovorali na pitanja na koja su gledaoci najviše želeli da čuju odgovore.
Prva je na pitanje odgovarala je Anđela Ignjatović - Breskvica.
Kada si poslednji put imala kontakt ili se srela sa Vojažem? - glasilo je pitanje.
- Kontak nismo imali, ali smo se sreli na nekom događaju, to znam - rekla je ona.
Da li si nekad bila sa nekim fudbalerom u vezi? - glasilo je pitaje.
Nisam - odgovorila je ona.
Šta je najluđe što je neki fan uradio za tebe? - glasilo je pitanje.
- Prelaze veliku kilometražu da me vide - rekla je Breskvica.
Koja ti je najdraža pesma koju si do sada snimila? - glasilo je pitanje.
- Najdraža mi je do sad bila ''Žetva'' - odgovorila je Breskvica.
Autor: S.Z.