Dejan Kostić otkrio kome je bio namenjen Prijin veliki hit, pa progovorio o saradnji sa Cecom: Nije imao pesme za nju, a onda... (VIDEO)

Uveren da ga Ceca ne bi odbila za duet!

Muzički producent Dejan Kostić odgovarao je na pitanja gledalaca u okviru rubrike ''Pitanja sa Instagrama'' u emisiji ''Amidži šou'', a tom prilikom govorio je o saradnji sa Svetlanom Cecom Ražnatović, a otkrio je i da je hit Aleksandre Prijović ''Dam, dam, dam'' bio namenjen Mihajlu Veruoviću Vojažu.

Da li je tačno da je hit Aleksandre Prijović ''Dam, dam, dam'' pisan za Vojaža?

- Na neki način da. Taj deo ima neku rep osnovu, trebalo je nešto da radimo u tom periodu, pa sam odustao od te priče... Setio sam se da može da bude i neka pop folk pesma, Braja je završio to i tako je nastao taj hit.

Kako je izgledao tvoj prvi susret i upoznavanje s Cecom?

- Moj prvi susret s Cecom je izgledao tako što je ona došla kod mene u studio. Pitala je da li imam nešto za nju. Ja sam kao iz topa odgovorio da nemam. Za Svetlanu u tom periodu nisam imao pesme za nju, jer za nju moraju pesme da se prave namenski, posebno za nju koja ima najveću i kompleksnu karijeru. Težak zadatak. Došla je kod mene, sedeli smo i pričali o muzici. Dosta smo mi razgovora imali o životu inače.

Da li su se Ceci dopale sve pesme koje si uradio za nju ili je neke i odbila?

- Ja mislim da je 10 od 11. Ja znam da me neće odbiti kad je budem zvao za duet, za ostalo ne znam.

Autor: M.K.