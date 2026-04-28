On može da ode od mene samo 20 koraka i tu ga stižem i likvidiram: Maja Berović progovorila o braku sa Alenom, priznala oko čega se svađaju, pa šokirala: Ja sam ozbiljan psihić!

Iznela detalje odnosa sa suprugom Alenom!

Popularna pevačica odgovarala je na pitanja u okviru rubrike ''Šta bi radije'' u emisiji ''Amidži šou'' i tom prilikom progovorila o dugogodišnjem braku sa suprugom Alenom.

- 21 godinu smo u braku. Imala sam 17 godina i 10 meseci kad smo počeli. Nikad nisam htela da ga ostavim, nismo imali krizu nikad. On može od mene da ode samo 20 koraka i tu ga stižem i likvidiram. On to zna i bio je šokiran, rekao je da ne veruje šta sluša - otkrila je Maja i dodala:

- Imamo mi nesuglasice koje se uglavnom tiču posla i hrane. On često kaže da sa mnom ne može da se posvađa. Ja sam ozbiljan psihić - otkrila je Maja.

Autor: M.K.