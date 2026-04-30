Upoznajte majku Marije Mikić: Zbog ove fotke svi su mislili da joj je sestra! (FOTO)

Mladost i ludost obično donesu neke odluke zbog kojih se kasnije možda i pokajemo. Marija Mikić svojevremno je govorila da je u jednom periodu prekinula komunikaciju sa majkom kao i da nisu bile u dobrim odnosima, a za tu situaciju krivila je sebe i svoje ishitrine odluke.

Međutim, sve je to bilo u doba kada je Marija bila dosta mlađa nego sada. U međuvremenu su Marija i njena majka opet postale bliske, a sve vreme joj je bila velika podrška kroz loše trenutke koje je pevačica imala.

Loši trenuci su iza nje, mladost je prošla, pa su Marija i njena majka odlučile da ceo dan provedu zajedno i ugađaju sebi. Marija je objavila sliku iz frizerskog salona i poručila: Mama i ćerka dan!

Moderno obučene, izgledale su kao starija i mlađa sestra.

Posle gubitka četiri bebe ostala je vera u Boga

Marija Mikić danas je majka dvoje dece, ali put da postane roditelj nije joj bio nimalo lak. Naime, ona je pre rođenja ćerke izgubila četiri bebe.

- Posle gubitka četiri bebe ostala je vera u Boga. Nisam dovoljno verovala, ali se to promenilo u poslednjih godinu dana. Sad znam mnogo više o svemu, ali i tada sam samo verovala da onaj gore zna šta je najbolje. Nekako mi je to bila uteha - ispričala je pevačica i za kraj dodala:

– Dobro, sad imam njih dvoje i možda ne bi bili takvi kakvi jesu... Idem sa tim optimizmom da će jednog dana da shvate zašto to nije bilo tako, ali mislim da Bog za sve ima razlog.

