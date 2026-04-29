KRV BIJE I NA UŠI I NA NOS! Era Ojdanić odrastao u teškoj sirotinji, jedva ga prehranili: Sine, nema majka hleba da ti da...

Kroz godine posla i rada stvorio je imperiju, ali njegov život nekada je izgledao potpuno drugačije.

Jedna od naših najpoznatijih pevača narodne muzike Andrija Ojdanić Era potiče iz siromašne porodice, a naporno radeći godinama, sebi i svojoj porodici obezbedio je pristojan život, ipak kako kaže nikada neće zaboraviti 1952. godinu kada u njegovom selu nije bilo hleba.

- U mestu Visoka gde sam rođen ima svega osim hleba. Gladna godina u brdsko-planinskom mestu gde je kamen i pesak. Pšenica je slabo rodila, kao i kukuruz. Tražio sam majci hleba, i vukao je za suknju. Moja majka Radina, rekla je: "Aco, sine, nema majka hleba da ti da, čekaj da idem u trap, da izvadim krompira". Moja majka je tada izvadila pet, šest krompira, obarila i dala mi da ručam. Nisam imao šta da jedem sa krompirom, baba Božana je imala sok od sira. Majka mi je sipala sok u zemljanu času i pomešala sa krompirom. I danas mi je to slatko. Taj ukus uvek mi stoji u duši i u sećanju. Nikada ga neću zaboraviti - ispričao je Era za "Kurir" svojevremeno.

- Moj pokojni otac da bi kupio 50 kilograma žita, morao je da ide da radi u kesonu. Taj keson u Ovčaru i Kablaru, kada se pravila brana je 40 metara ispod vode. On je morao da se spušta dole pod pritiskom vazduha. Krv bije i na uši i na nos od pritiska. To je bio uslov da bi prehranio porodicu. Dobije se nalog i potvrda i sa time se kupovalo žito. Nakon toga se žito nosilo u potačaru da se samelje - objasnio je Era kako je nekada živeo.

Autor: D.T.