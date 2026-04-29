Slavlje kod Balaševića dan nakon što je Aleksa dobio sina: Olivera objavila emotivne poruke snaje Nikoline: Volim te!

Aleksa Balašević, sin Olivere i Đorđa Balaševića, juče je dobio sina. Samo dan nakon što su slavili njegovo rođenje, imaju još jedan povod za proslavu.

Naime, Olivera danas proslavlja 67. rođendan, a tim povodom je dobila niz čestitki. Među prvima je bila njena snajka Nikoleta čiju poruku je javno pokazala.

- Olja, pa srećan rođendan! Da se puno, puno smejemo, da još bude puno divnih trenutaka... Da ste nam živi i zdravi i da se još puno zezamo, igramo. Volim vas i ljubimo vas! Jedva čekamo i knjigu - napisala je Nikolina, a Olivera joj je javno odgovorila:

- Moja Nikolina... Anđeo! Samo par sati nakon što je na svet donela našeg Đorđa, ona mi šalje rođendansku čestitku i raduje se mojoj knjizi. Postoje te neke duše koje su satkane od čiste ljubavi i pažnje, čak i u trenucima kada pomeraju planine. Hvala ti, mila moja, što si moj najlepši rođendanski dar. Volim te!"

Podsetimo, Aleksa je sinu dao ime Đorđe, u čast svog oca, legendarnog kantautora. Olivera se povodom rođenja unuka oglasila emotivnim rečima na svom Instagramu.

-Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne "provincijalke", bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobrodošao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca - napisala je ona.

Obratila se snajki nakon porođaja.

- Mojoj Nikolini... Hvala ti za ovu neizrečivu radost i za tvoju čudesnu, tihu snagu kojom daruješ život. Gledam te kako si našoj veri i utočište i putokaz, a sad i ovom malenom biću čitav svet. Postoji neka uzvišena dostojanstvenost u tvojoj dobroti, neka lekovita nežnost kojom nas sve grliš. Hvala ti što si naša, što si hrabra i što si naš porodični krug unela toliko svetlosti - napisala je Olivera Balašević.

