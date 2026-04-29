Stiže prvi singl Pinkove zvezdice! Anastasija Rilak novom objavom napravila pometnju na mrežama: Biram slobodu! (VIDEO)

Anastasija Rilak ,mlada zvezda u usponu, koja je prve korake na muzičkoj sceni napravila u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezdice", hrabro gradi svoje uspehe godinama unazad.

Kao devojčica se pojavila u "Pinkovim zvezdicama" i ukrala srca publike, a sada najavljuje svoju prvu pesmu. Anastasija će u junu objaviti numeru "Biram slobodu", koju su radili Miloš Baščarević, muziku i tekst, dok su za aranžman bili zaduženi Bojan Milenović i Stefan Vuksanović. Prateće vokale otpevala je Anastasijina profesorka pevanja Danijela Vujić.

Na Instagramu je objavljena najava sa prvim taktovima pesme, koja je izazvala oduševljenje i brojne komentare.

Anastasiju od juna očekuju i brojni nastupi širom Srbije u okviru Balkan Youth festa 2026.

Sa Peđom Jovanovićem napravila haos na Malti

Inače, Anastasija je nedavno zajedno s Peđom Jovanovićem održala sjajan nastup na Malti. Interesovanje za njegov koncert bilo je ogromno, a karte su gotovo rasprodate mesec dana unapred.

Klub je bio ispunjen do poslednjeg mesta, okupilo se oko 1.100 ljudi, čime je oboren rekord posećenosti.

Posebno iznenađenje večeri bila je specijalna gošća Anastasija Rilak, koja se Peđi u jednom trenutku pridružila na sceni. Njih dvoje su zajedno otpevali njegov duet s Breskvicom "Nemoguća ljubav" i evergrin Vesne Zmijanac i Dina Merlina "Jorgovani" i izazvali oduševljenje publike, koja je s njima pevala uglas.

Delirijum na TikToku

Anastasija Rilak, pre 11 godina zablistala je na sceni "Pinkovih zvezdica" i osvojila srca širom regiona.

Prošle godine se pojavila kao jedna od zvezda Karavan Youth Fest 2025, te je na nastupu na tvrđavi u Nišu raspametila svojim performansom, a onda i u drugim gradovima Srbije.

Harizma, hrabrost i plesno umeće bacili su publiku u trans. Osim glasa na koji su svi navikli kada je ona u pitanju, svi su bili iznenađeni koreografijom koja je pratila svaku pesmu. Komunikacija sa publikom i međusobna interakcija je mnogima bila dokaz da je rođena za veliku scenu.

"Mala je pojela"

Mnoštvo pozitivnih komentara pljuštalo je ispod video snimka njenog nastupa, a ljudi su bili oduševljeni atmosferom koju je napravila.

"Ona je izgleda dominatorka", "Mala je pojela", "Ovo ne može da se kupi! Odricanje, odvajanje do poslednjeg atoma snage za publiku i sud vremena..." i mnogi drugi.

Pinkova zvezdica

Kada je učestvovala u "Pinkovim zvezdicama" imala je samo devet godina. Tada je oduševila Milana Stankovića, Gocu Tržan, Jelenu Tomašević, Leontinu Vukomanović i Harija Varešanovića, koji su bili članovi žirija u tom takmičenju.

Anastasija je svoje pevanje usavršavala je 11 godina u školi pevanja "Super voice" kod Suzane Branković, nekada Dinić.

Danas je prava vrcava i vredna devojka koja radi na svojim novim projektima, a za budućnost ima velike planove.

