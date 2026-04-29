Ćerka Sanje Đorđević je doktor nauka i prava je lepotica: Ne znam odakle joj snaga...

Pevačica Sanja Đorđević osim bogatom karijerom i hitovima može da se pohvali i ćerkom koja je prava lepotica i izuzetno obrazovana. Sanja je ćerku Ivanu dobila u braku sa nekadašnjim fudbalerom Pericom Đorđevićem.

Mlada Ivana je u 30. godini ostvarila neverovatan akademski uspeh. Atraktivna naslednica pevačice nedavno je uspešno završila doktorske studije, donoseći ogromnu radost u njihov dom.

Ivana je svoje osnovne studije prava završila u Srbiji, a zatim je spakovala kofere i otišla u Švajcarsku, gde je u Cirihu završila master za sportsko pravo. Kako bi stekla pravo da i tamo radi kao pravnik, polagala je diferencijalni ispit, ali se tu nije zaustavila jer je njena želja bila da položi i pravosudni.

Sanja Đorđević je otkrila kroz kakav je ogroman pritisak i trud njena ćerka morala da prođe.

- Zaista ne znam odakle joj snaga, ali sam ponosna na sve što je uradila. Imala je da nauči 7.000 strana, polagala je osam ispita i nije imala pravo da padne nijedan, jer bi u suprotnom morala sve iz početka - iskreno je ispričala ponosna majka.

Inače, Ivana je nedavno majci pomagala u kuhinji tako što je mesila slavski kolač, pa su mogi pohvalili njene kulinarke veštine. Sanjina ćerka se još uvek nije udala, jer traga za pravom osobom.

