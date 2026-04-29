Ćerka Sanje Đorđević je doktor nauka i prava je lepotica: Ne znam odakle joj snaga...

Izvor: pink.rs

Pevačica Sanja Đorđević osim bogatom karijerom i hitovima može da se pohvali i ćerkom koja je prava lepotica i izuzetno obrazovana. Sanja je ćerku Ivanu dobila u braku sa nekadašnjim fudbalerom Pericom Đorđevićem.

Mlada Ivana je u 30. godini ostvarila neverovatan akademski uspeh. Atraktivna naslednica pevačice nedavno je uspešno završila doktorske studije, donoseći ogromnu radost u njihov dom.

Ivana je svoje osnovne studije prava završila u Srbiji, a zatim je spakovala kofere i otišla u Švajcarsku, gde je u Cirihu završila master za sportsko pravo. Kako bi stekla pravo da i tamo radi kao pravnik, polagala je diferencijalni ispit, ali se tu nije zaustavila jer je njena želja bila da položi i pravosudni.

Sanja Đorđević je otkrila kroz kakav je ogroman pritisak i trud njena ćerka morala da prođe.

- Zaista ne znam odakle joj snaga, ali sam ponosna na sve što je uradila. Imala je da nauči 7.000 strana, polagala je osam ispita i nije imala pravo da padne nijedan, jer bi u suprotnom morala sve iz početka - iskreno je ispričala ponosna majka.

Inače, Ivana je nedavno majci pomagala u kuhinji tako što je mesila slavski kolač, pa su mogi pohvalili njene kulinarke veštine. Sanjina ćerka se još uvek nije udala, jer traga za pravom osobom.

POVEZANE VESTI

Domaći

'BOLJE DA ME MUŽ IZDRŽAVA NEGO DA ZAVRŠIM U LAZI' Sanja Đorđević ŠOKIRALA SVE, pa progovorila o dugogodišnjem braku: Perica mi je u početku bio ružan.

Domaći

DOŠLA JE U PATIKAMA I REKLA... Saša Popović je pomogao ovoj pevačici, spasio joj karijeru, a sad je velika zvezda... (FOTO)

Domaći

Ova lepotica je ćerka Sanje Đorđević: Doktor je nauka i mamina dvojnica (FOTO)

Domaći

Došla je u patikama i rekla: JA NEMAM PARA, MOŽETE LI DA URADITE NEŠTO? Saša Popović je pomogao ovoj pevačici, a ona danas ima hitove i bogatu karijer

Domaći

SLAVA I LUKS NEKRETNINE JE NISU ZANIMALE: Ćerka Nede Ukraden ima dva posla, ne voli da se eksponira, a evo čime se bavi (FOTO)

Domaći

Najveća osveta im je moj savršen muž, dete i karijera: Katarina Grujić priznala da nije osvetoljubiva, pa otkrila detalje odnosa sa mužem Gobeljićem