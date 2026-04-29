Marina Abramović u 79. godini ima redovne odnose s 21 godinu mlađim: To mi daje mnogo energije i blagostanja

Svetski poznata srpska konceptualna umetnica Marina Abramović i u 79. godini nastavlja da ruši društvene tabue i predrasude, posebno one koje se tiču percepcije žena i seksualnosti u zrelijem životnom dobu.

Svoj intimni život danas opisuje kao ispunjen i osnažujući, ističući da se njen stav drastično razlikuje od uvreženog mišljenja da se intimnost završava nakon menopauze.

O svom trenutnom emotivnom statusu, vitalnosti i blagostanju koje oseća, Marina Abramović je izjavila:

- Moje iskustvo je potpuno drugačije. Imam partnera koji je 21 godinu mlađi i imamo redovan seksualni život. To mi daje mnogo energije i blagostanja. Zaista je divno. Želim biti uzor ženama u mojim godinama.

Svoj trenutni fokus objasnila je rečima:

- Tek sada sam shvatila da je sva energija koju imamo u svom telu seksualna energija. Takođe, tek sada imam dovoljno distance i mudrosti da se bavim slavenskom kulturom.

Iako danas zrači samopouzdanjem, umetnica priznaje da je u mladosti imala veoma kompleksan odnos prema svojoj seksualnosti i fizičkom izgledu, ponajviše zbog strogih društvenih i porodičnih okvira:

- Nisam imala odnos prema tome. Nisam smela napuštati kuću. Morala sam biti kod kuće u 22 sata, seks se smatrao "prljavim". Kao mlada žena imala sam komplekse. Smatrala sam da sam previše mršava, da mi je nos prevelik. Tek sa 24 sam izgubila nevinost.

