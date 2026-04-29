AKTUELNO

Domaći

Rale ponovo primljen u bolnicu, Ana Nikolić odmah zvala hitnu pomoć: Ponovo mi je spasila život!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Kako pišu domaći mediji, kompozitor Goran Ratković Rale ponovo završio u bolnici, preciznije na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Rale je nedavno imao operaciju srca i bio je uspešno operisan. On se dobro oseća, ali je ponovo došlo do komplikacija. On je za Kurir i potvrdio navedene informacije.

Ratković je istakao da ga je, kako kaže, Ana Nikolić ponovo spasila.

Foto: Instagram.com

- Tačno je. Nije greška lekara ili osoblja u pitanju, već moja tvrdoglavost. Mislio sam da mogu sve, a očigledno je da ne mogu sve. I opet me je Ana spasila jer me nije poslušala i zvala je hitnu pomoć - istakao je kompozitor.

Na pitanje u kakvom je sada stanju, Goran je rekao da je zadržan u bolnici ali da se trenutno oseća odlično. Takođe, imao je samo reči hvale za institut u kom se nalazi.

- Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" je državna bolnica u kojoj se pacijenti osećaju kao da leže u nekoj najboljoj evropskoj privatnoj klinici.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Podsećamo, Rale je ranije danima imao simptome i verovao da je reč o posledicama iscrpljenosti i sezonskog virusa. Međutim, stanje se nije popravljalo.

- Bio je bled, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je i tada insistirala da ode kod lekara - priča izvor blizak kompozitoru.

Foto: Pink.rs

Kako smo tada saznali, upravo je Ana primetila da situacija nije bezazlena. Navodno mu je, posle nekoliko dana pogoršanja, jasno stavila do znanja da mora na pregled.

- Rekla mu je da se ne igra zdravljem i bukvalno ga je naterala da zakaže pregled. Da nije bilo nje, ko zna koliko bi još čekao - dodaje isti izvor.

Autor: D. T.

#Ana Nikolić

#Goran Ratković Rale

#Hitna pomoć

#Operacija

