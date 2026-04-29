STARIJA ĆERKA NEMA KONTAKT SA OCEM, IAKO JE ŽIV! Nikolina Pišek prvi put o bivšem mužu: Nemam finansijsku pomoć, samohrana sam majka...

Nikolina Pišek ima dve ćerke Hanu Leonardu Cigoj koju je dobila u braku sa novinarom Markom Cigojem i Unu Sofiju koju je dobila iz braka sa Vidojem Ristovićem. Sada je voditeljka prvi put govorila o samohranom majčinstvu i otkrila da starija ćerka sa ocem nema kontakt.

Nikolina je prošla kroz težak period 2022. godine kada je njen suprug iznenada preminuo, a ona je postala samohrana majka. Međutim, voditeljka je otkrila da je i o prvoj ćerki sama brinula iako je njen otac živ.

- Kada sam drugi put postala samohrana majka, i prvi put sam bila samohrana majka što ljudi ne znaju jer moja starija ćerka i ja nemamo komunikaciju sa njenim ocem iako je živ, a drugi put sam kao udovica ostala samohrana majka. Stvarno sam osetila strah jer nisam to očekivala. Sve je nestalno, brzo se menja, živimo u takvim vremenima - rekla je ona za podkast "Večernjeg lista.hr", a na pitanje da li ima pomoć rekla je:

- Ako računamo prijateljstva koja imam i drage ljude koji s uz mene onda imam pomoć uvek postoji neko ko će ti dati savet, posao ili nekako ti učiniti. Nekako se držimo zajedno. Da imam konkretnu finansijsku pomoć to ne.

Hana postala doktorka

Hana ima oko 29 godina, izbegava eksponiranje u medijima i može da se diči zvanjem doktorke i diplomom Medicinskog fakulteta koju je stekla na Univerzitetu u Edinburgu. Jednom prilikom voditeljka je govorila o tome što je ćerki dala dva imena.

- Moja starija ćerka Hana Leonarda takođe ima dva imena. Kada sam je dobila, vrlo brzo sam odlučila kakvo ću joj ime dati. S drugom ćerkom sam bila malo neodlučna. Una Sofija mi se sviđalo još ranije, jer sam odmah posle prvog deteta htela da dam to ime drugoj ćerki, ako je budem imala - izjavila je jednom prilikom voditeljka.

