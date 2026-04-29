ZLATU SAM POKUPIO SA ULICE, A ONA MI PODMEĆE! Hasan Dudić ne bira reči, progovorio o bivšoj i kocki malog Peje: Obmanjuje javnost, a viljušku nije znala da drži!

Hasan Dudić je na estradnoj sceni više od pet decenija, iza sebe broji velike hitove, ali i turbulentne brakove. Danas sa setom u glasu i suzama u očima priča o kumi Zorici Brunclik, a bilo je reči i o bivšim ženama zbog kojih je kako kaže, propatio.

Hasan Dudić ističe da bez obzira na godine ima energiju kao mladić.

- Dobro sam, guram i nadam se kao i svi ljudi - biće bolje. Nikad nisam popio lek do 50-e godine i kad sam imao udes, od tad sam stalno po doktorima već 17 godina i baš me je to dotuklo. Mrzeo sam tablete, jer moja majka i tetka, Šabanova majka, ona je imala po tri kese lekova, a ja sam ih sad nadmašio, imam pun sto lekova - za srce, glavu, kičmu, šećer. Muka me hvata. Molim Boga da me zdravlje služi da budem na nogama, da sebe mogu da opslužujem - rekao je on i dodao:

- Ja moram sam da se pokrenem, neću sa penzionerima da sedim i igram šah, pušim cigarete, nikad to nisam voleo. Volim sport i gde izlaze mladi. Ja se uplašim sebe samo kad se pogledam u ogledalo, ali još sam ja u žaru mladosti, tako se osećam. Godine su samo broj, a čovek kad je zdrav, on može sve.

Evocirajući uspomene, Hasan je čak i zaplakao, istakavši da je veliki broj njegovih prijatelja preminuo, te da se svakog dana moli za zdravlje kume Zorice Brunclik.

- Mnogo je mojih drugova pomrlo, mnogo sam tužan, odem u restoran danas, nema nikoga, ponekad se pojavi Mitar Mirić. Kebu mnogo volim, drugari smo još kad smo deca bili. Nema više mojih pravih drugova, toliko sam tužan. Gde god sednem u kafanu, odmah sto pun. Ovo je stvarno tuga, moja generacija koja je mnogo dala za muziku, ljudi venu, nestaju, razboljevaju se, želim da moja kuma Zorica Brunclik ozdravi, zaslužila je da uživa u životu. Baš je žena koja je mnogo dala narodnoj muzici, dokazala se, završila škole, molim Boga svako jutro kad ustanem, kako za sebe i svoju decu, tako i za moju kumu, da je poživi- rekao je on i nastavio:

- Nisam se čuo sa njom, ali mi kažu ovi moji. Svi smo mi prošli pakao, mučili smo se svi, Zoka je dve godine starija od mene, taman kad je Bog dao, decu unuke, da se poživi malo. Emotivac sam, nisam kukavica. Svaki čovek koji ima dušu i srce, njemu suza krene, to je suza istine. Žao mi je svakog čoveka, ja sam čovek humanitarac, dete ulice. Imao sam težak život, ali ponosan sam. Svako ko se borio, on vredi nešto. Nešto je naučio u životu i prošao je kroz sve faze. Mene samo što me traktor nije progazio. Bilo je padova i uspona, prošao sam i sito i rešeto.

"Primam jake injekcije, razboleo sam se"

Hasan je u braku sa Zlatom Petrović dobio sina Mikija Dudića, koji je aktuelni učesnik “Elite 9”. On nam je i priznao da zbog njegovog učešća u rijaliti programu noćima ne spava.

- Kao prvo mom sinu ne bih dozvolio da uđe, pre bih ja ušao nego on. On je ozbiljan muzičar, a ja sam u penziji. Zadnjih dana se nismo gledali, ja sam bio na moru. On ne može da ima vezu, ima dva studenta, ćerka sad polazi na fakultet, sin mu igra fudbal u reprezentaciji. Njih dvoje, unuci Vasilisa i Vasilije su moja najveća radost i moj Miki, to mi je Bog dao da se da mogu da uživam ovaj ostatak života. Verujte mi uh on je tu grešku napravio, mama njegova je rekla da ja ne dajem izjave, da pustim nju. Ti ćeš mene da učiš, a ja te učio viljušku i nož da držiš. Vidim da se ona tu umešala, ali ja sam se razboleo i zbog toga, kako je on tamo. Ne spavam, pratim to, čitavu noć se prevrćem. Budim se svaki sat- rekao je on, pa nastavio:

- Primam jake injekcije biološke i oni te nokautiraju. On nije napravio po mom mišljenju dobar ugovor, ima problema s kičmom, on je operisao žuč a nije bio na kontrolama. Ponosan sam na njega, a to što je bio sa tom devojkom, pa kakve veze ima? Živa duša. Ko je normalan kad popije? - kaže Hasan.

Dudić oštro o Zlati: "Degradira me, a pokupio sam je sa ulice"

Dudića smo pitali na koga je Miki nasledio karakter, na njega ili na Zlatu, te smo mu čini se, pogodili žicu, a on je priznao da je razočaran u bivšu ženu.

- On ima moj karakter. Ja sam mog sina ogajio od kilo mesa. Mislim ja sam imao baš nesreću sa tim ženama. Ja sam im pružio sve, one meni šipak. Doživeo sam da kad sam bio najpopularniji u državi ja sam morao da čuvam mog sina. Mati je otišla daleko u Australiju. Otišla da peva. A ti je omogućiš da iz šatora da bude zvezda i ona hoće da ide i otišla je. Ja sam taj koji joj je sve na tacni dao, svu karijeru, sve živo i dan-danas, moja pesma je njena lična karta - “Dođi da mi ruke greješ”. Ja nju ne mrzim, ona je veliki manipulator, ništa joj ne verujem, pogotovo sad u zadnje vreme, toliko sam se razočarao u nju kao čoveka. Ona po mom mišljenju nikad nije bila čovek, ni za mene. Samo je znala da obmanjuje narod, gde god je mogla ona je meni podmetila nogu. Ja kad sam to analizirao, to je to. Al’ ne ljutim se ja. Nije ona kriva. To sam kriv ja. Nije samo ona. Ima tu još mnogo pevača kojima sam ja dao karijeru i sve živo i oni bi najviše voleli da tebe nema, da si ti mrtav i da su oni Bogom dati. Veliki ljudi opraštaju. Bar se nekad seti da ti je taj neko pružio sve što imaš, a ne da ga degradiraš. To samo rade mali ljudi - rekao je Hasan, a na pitanje da li je slao čestitke sinu i da li zajedno sa Zlatom rešava sve oko sina kaže:

- Sve ona to organizuje, mene ko šiša. Bili smo ovde pred Novu godinu, međutim, ona meni kao nemoj da se ti javljaš, a onda vidim ona dala izjavu. Počela je da me nervira. Za mene umrla, živela, ne interesuje me. Malo mi je ostalo života, to su moji neprijatelji, opraštao je Hasan mnogo puta, više nemam živaca. Šta je ona meni učinila u životu, ništa, samo zlo. Ja sam bio iz najbolje familije, bio sam najpopularniji i najlepši u to vreme, sa ulice sam je pokupio maltene. Ne potcenjujem, ne daj Bože, ali ne možeš mene da degradiraš. Uvek eskivaža.

Hasan: Ne želim da mi sin bude sam kao ja

Na pitanje kako bi reagovao da njegov sin u rijalitiju nađe devojku, rekao nam je:

- On ima 41 godinu, ja ne mogu da se mešam, ja želim da on ne bude sam kao što sam ja doživeo. Oprosti Zlati, Dragani, živeti sam. Počele su moje pesme da me ubiju, zato ne bih želeo nikome da bude sam. Mislio sam da se nikad neću rastati od Dragane, ali sam imao zmiju u nedrima. Sve sam učinio, dao, dobila je radnje, tri diplome, neka je, bila je ona okej žena. Ona je mog Mikija izvela na put, ali u finalu je napravila i sebi pakao od života. Žao mi je što se to dogodilo.

S obzirom na to da je Miki tokom učešća u rijalitiju otkrio da je njegov brat Jovan Pejić Peja u rijaliti ušao zbog poroka prema kocki, pitali smo Hasana, da li je za to znao.

- Ja nemam pojma, on dođe kod mene kad oni svi dođu i ja ne mogu da znam ko se kocka. Ja da sam video, ja to ne bih dozvolio. Ne odvajam ga od Vasilise i Vasilija. Jovan je isti njegov otac Peja. On je Mikijev brat i moja duša.

Autor: M.K.