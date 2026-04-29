HARIS JOJ KUPIO AUTO OD 100.000 EVRA, A NOVI MUŽ JOŠ SKUPLJI PRSTEN! Nećete verovati koliko para je Džefri dao na komad nakita kojim je zaprosio Melinu

Folk pevač Haris Džinović nedavno je bez dlake na jeziku progovorio o bivšoj supruzi Melini, koja se nedavno udala za bogataša iz Engleske, Džefrija Arnolda.

Dok Haris iznosi šokantne detalje o finansijama iz njihovog braka, isplivao je podatak koliko je koštao prsten kojim je Džefri verio Melinu.

U pitanju je emerald cut dijamant na vrlo minimalističkoj, platinastoj postavci.

Kamen je više klase, proporcionalan i od pet karata. Prosečna cena ovakvog prstena je od 120.000 do 140.000 evra.

Izgleda da je Melinin novi izabranik odlučio da pokaže koliko je spreman da se isprsi za svoju dragu! Novi muž je, kako stvari stoje, rešio da parira Harisu u rasipništvu, pa je Melinu častio komadom nakita koji vredi čak i više od automobila koji je Džinović poklonio bivšoj dragoj dok su bili u braku.

Dok poznati pevač ističe da je u svojoj kući konačno pronašao mir i da je sa bivšom suprugom završio za sva vremena, Melina nastavlja da živi na "visokoj nozi", obasipana luksuzom o kojem mnogi mogu samo da sanjaju.

"Ja njoj skup auto, ona meni dečji durbin od mojih para!"

Haris je javno priznao da je bivšu suprugu obasipao papreno skupim poklonima, dok mu je ona uzvraćala sitnicama.

- Ja sam Melini kupio auto od 100.000 evra, a ona je meni kupila dečji durbin od 700 evra. I to od mojih para... - izjavio je Haris kroz smeh za "Kurir" i dodao da bi prešao na drugu stranu ulice kada bi sreo bivšu suprugu, za koju tvrdi da joj "fali daska u glavi".

