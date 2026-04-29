NA MORU USRED APRILA! Kija Kockar u ovom gradu ima stan: Pokazala ŠTA RADI NA PLAŽI, ne pokazuje ko joj pravi društvo (FOTO)

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Kija Kockar, iskoristila je slobodno vreme da spakuje kofere i otputuje u toplije krajeve. Ona se oglasila na svom Instagram profilu direktno sa plaže u turskom letovalištu Alanja i svojim pratiocima pokazala kako uživa.

Na snimcima koje je podelila Kija se usred aprila opušta ležeći na ležaljci na peščanoj plaži ispod plavog suncobrana, sunčajući se i uživajući u prelepom pogledu na more, dok je sve vreme snimao neko kog nije pokazala.

Svojim pratiocima je u ranijim objavama sa istog mesta poručila: "Vidim ko lajkuje", što je zabavilo mnoge.

Podsetimo, Kija je pre nekoliko godina, tokom pandemije korona virusa, upravo u Turskoj kupila stan, što je predstavljalo njenu veliku i pažljivo planiranu investiciju. Kako je ranije otkrila, za ovu nekretninu je iskeširala novac koji je dugo čuvala.

- Imala sam ušteđevinu koju sam čuvala baš za taj stan. Za njega sam znala još prošle godine ali čekala sam da završim neke druge stvari u Beogradu da bih bila sigurna da li je to za mene prava investicija - otkrila je tada Kija, ne krijući oduševljenje svojim novim domom na moru.

- Presrećna sam što sam ga kupila jer dok sam bila tamo, osećala sam se kao kod svoje kuće. Sve mi odgovara i jedva čekam da odvojim vreme i povedem drugarice da uživamo - istakla je ona.

"Ne trošim na gluposti"

Kija je svojevremeno za "Blic" istakla da ima veliku želju da započne život van granica Srbije.

- Ja sam skromna devojka i ne trošim na gluposti. Za nekoliko godina želim da se odselim u inostranstvo, kao što sam ceo život želela - rekla je Kockareva.

Autor: M.K.