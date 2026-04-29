MORAO DA ČISTI WC I KAFANU POSLE NASTUPA: Danas je poznati pevač, živi u suvom luksuzu i ima vozni park! Jedan susret mu je promenio život

Da bi zaradio parče hleba, pre nego što je postao poznati pevač, Šerif Konjević nije imao problem da radi bilo koji pošten posao.

On se jednom prilikom prisetio se kako je izgledalo kada je nakon svojih nastupa, na početku karijere, morao da čisti toalete i kafanu u kojoj je pevao.

"Čekali su me metla i krpa"

Konjević je otvoreno razgovarao o svojim počecima, ne stideći se prošlosti jer je sve to bio deo njegovog puta.

- Ja sam krenuo da pevam u jednom restoranu u Bosni, ali sam tu više došao da učim da pevam, da steknem rutinu i kad se završi to pevanje, mene su čekali metla i krpa i ja sam posle toga čistio tu kafanu i wc - ispričao je pevač kome je susret sa jednim čovekom promenio život.

- U tom momentu je u moje mesto došao Ljubo Kešalj i još neki pevači i on je mene snimio na neku traku i odneo u Sarajevo i pusti čoveku kojeg je moj otac zaposlio kao direktora muzičke škole. I on kad je čuo za mene, poslao me je kod Damira Babića i isto veče sam počeo da pevam u jednom lokal. Ja sam to veče završio sa pevanjem i otišao kod konobarica po metlu i krpu, došao je gazda tog lokala da mi kaže da od sutra imam duplu platu i to je bilo presudno u mom životu i karijeri. Posle dva dana sam otišao u Beograd i krenulo je na neki način - priznao je Šerif.

Od jedne pesme zaradio bogatstvo

Pevač Šerif Konjević poseduje velelepnu vilu na Ilidži, a bez obzira na veliki uspeh koji je postigao uz pesme, svakako pamti odakle je potekao, kao i koliko ga je iznenadilo što je prvu nekretninu uspeo da kupi zbog čuvene „Bele venčanice”.

- Ja sam ovo časno zaradio i za ovo sam se celog života borio. Ja sam čovek domaćin, volim da mi je lepo, čisto i prijatno. Puno radim i onda dom mora da mi bude takav – pričao je u jednoj emisiji pevač, prenose mediji, pa se zatim i prisetio te svoje prve zarađene nekretnine, iz perioda kad još nije bio stekao veliku popularnost.

- Zaradio sam mnogo novca zbog pesme „Bela venčanica” koja je prodata u oko 850 hiljada tiraža. To je meni bilo neshvatljivo. Ali eto, kroz taj uspeh sam dobio i finansije pa kupio stan i auto – otkrio je on, pa dodao kako je na zidu svoje vile oslikao mural koji oponaša njegovu porodičnu kuću u Sanici, u kojoj je, inače, odrastao.

Ima najluksuznije imanje na estradi

Kako smo se, jednom prilikom, približavali domu pevača prvo što smo uočili je neobična kapija koja je po svemu sudeći unikatna. Velika gvozdena kapija sa ogromnim violinskim ključem koja izaziva oduševljenje prolaznika. Međutim, ono što prolaznici nemaju prilike da vide su i umetnički radovi unutar dvorišta.

- U letnjikovcu, da uživam i slušam žubor vode. To mi je čisto uživanje. Kad ručkam, malo se odmorim, eventualno okupim neko društvo - rekao je pevač.

Šerif nam je otkrio i da je za kompletan izgled velelepnog imanja zadužena njegova žena:

- Supruga je glavna. Ja se tu ne mešam, a možda bih se nekad umešao, ali nema potrebe. Poštujem što je u tim stvarima pametnija od mene.

Vozni park

Dvorište je prava oaza. Fontana, zelenilo, popločane staze sa belim kamenjem, bazen i mesto gde se priprema roštilj su ono što zapadne za oko čim se uđe na njegovo skupoceno imanje na Ilidži.

Pevač ne voli da se hvali svojom imovinom ali nismo mogli da primetimo i vozni park u kom poseduje čak nekolicinu skupih četvorotočkaša a on nam je rekao da sve to ne bi bilo tu da nije bilo publike koja ga poštuje i ceni više o četiri decenije.

Svu imovinu prepisao ženi

Kao jedan od najpopularnijih folk pevača s prostora bivše Jugoslavije, koji i dan danas radi punom parom, zaradio je mnogo, većina kaže milione, a sve što ima prepisao je supruzi Kaniti. Njih dvoje sa sinom žive u Sarajevu. Imaju jednu od najlepših kuća na Ilidži.Kanita je Šerifova druga supruga, ali se ona ne pojavljuje u javnosti. Oni koji je poznaju kažu da je lepotica. Pevač je jednom prilikom na Kurir televiziji javno iskazao svoju ljubav prema životnoj saputnici, a onda je i otkrio da sve što ima pripada njoj.

- Ja svoju ženu volim najviše na svetu. Sve što imam ostavio sam njoj. Uvek govorimo o nekim materijalnim stvarima, a ja sve što sam stekao u životu njoj sam prepisao. Ona je to zaslužila – rekao je Šerif i dodao:- Volim ljude koji su konkretni i koji ništa u životu ne pričaju suvišno. Ne priča ništa suvišno, vodi računa o meni, o mom stajlingu… Kroz život sam se naslušao raznih jezika, daj malo da uživamo – rekao je Konjević.

Autor: M.K.