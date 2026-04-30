AKTUELNO

Domaći

Kuća i hotel na prodaju: Tina Ivanović i Zvezdan nakon razvoda rešili da rasprodaju imovinu, renovirali je pa objavili oglas

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, TV Pink Printscreen ||

Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdan Anđić stavili su tačku na svoj brak posle 25 godina, a nakon donete odluke o razvodu usledila je još jedna, da prodaju imovinu koju su zajedno stekli.

Oni su na prodaju stavili kuću i hotel koji se nalazi na istom imanju. U to smo se uverili kada smo prošli pored nekretnine na kojoj je istaknut natpis "Kuća i hotel na prodaju".

Zanimljivo je da su i nakon odluke o razvodu neko vreme funkcionisali u istom dvorištu. Tina je ostala u porodičnom domu, dok se Zvezdan preselio u hotel.

Foto: Pink.rs, E-Stock

Inače, kuća je, kako se navodi u medijima, nedavno renovirana, a posebna pažnja je posvećena njenom spoljašnjem izgledu - fasada je promenjena pa više nije narandžasta već bela.

"Biće valjda nekad lakše"

Podsetimo, nakon što se pojavila vest da je bračni par odlučio da se razvede i Tina i Zvezdan su progovorili o krahu.

- Ne mogu da kažem da je lakše, ali biće valjda jednog dana. Ipak je iza nas dug period, tako da nije lako zaboraviti sve lepe trenutke, to je to - poručila je pevačica tad.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pixabay.com

Zvezdan je nedavno otvoreno progovorio o razlozima zbog kojih je došlo do kraha njihovog odnosa.

- Uživao sam s Tinom punih 25 godina, ne kajem se. Tina je žena koju sam voleo najviše na svetu i dalje je volim - rekao je Zvezdan.

- Kada se vratila iz Frankfurta, preuzeo sam sve i vodio sam njenu karijeru. Bio sam zadužen za organizaciju, pogađao poslove u njeno ime, naplaćivao ih - istakao je on. Nikada je nisam prevario, niti sam se muvao s drugim devojkama. Dopisivao se jesam s drugim devojkama, ali nikada nisam zakazivao sastanke - priznao je on i istakao da su u tom odnosu oboje bili ljubomorni.

- Tina i ja smo bili ljubomorni, bili smo ljubomorni na pravu ljubav koju smo ona i ja imali - tvrdio je on.

Autor: N.B.

#Hotel

#Porodica

#Prodaja

#Razvod

#Tina Ivanović

#Tina Ivanović i Zvezdan Anđić

#kuca

