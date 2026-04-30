Estrada jedva čeka povratak Milana Stankovića na scenu! O njemu imaju samo reči hvale, a evo čemu se najviše nadaju

Nedeljama unazad se u medijima spekuliše o povratku Milana Stankovića na estradu. Pevač je u prethodnom periodu u strogoj tajnosti vredno radio na pripremi svog novog muzičkog projekta posle duge medijske pauze.

Milanov povratak je već neko vreme tema broj jedan na estradi, pa su mnoge njegove kolege za medije prokomentarisale njegov mogući veliki "kambek".

Jedna od prvih koja nije krila svoje oduševljenje, bila je i Jelena Karleuša.

- Često se čujemo i stalno ga nagovaram da se vrati i meni da napiše pesmu. Mnogi bih volela duet s njim. Inače, pesma "Insomnija" je trebala da bude duet sa Milanom, ali tadašnja uprava "Granda", Saša Popović i ekipa, nisu dali Milanu da snimi duet sa mnom - rekla je JK.

Dragomir Despić Desingerica, s druge strane, istakao je da je on "blejao po bloku, dok je Stanković harao estradom".

- On kad je to radio, ja sam blejao po bloku. Ne slušam tu vrstu muzike, a tad je bilo loženje. Tada je to bilo nešto novo, bio je kao mali Kinez koji je doneo nešto, kao iz Koreje. Tada nije bilo interneta, mreža, a danas svako može da napravi nešto, ima mnogo više konkurencije. Danas je za gas podignut ozbiljan level i danas moraš baš da budeš i ličnost i da imaš dobru muziku... Mislim da mora da ima mnogo dobar PR, muziku, marketing, da bi nešto napravio. Kakav je sad? Da li je i dalje mali Kinez? - poručio je u poznatom stilu Despić.

Tamara Milutinović takođe jedva čeka da čuje šta je to Milan spremio.

- Čula sam, radujem se i ja. Pričala sam sa kolegom u kolima. Iskreno, mislim da Milan nosi posebnu energiju, ima zvezdu na čelu. Godine mu ne mogu ništa. Talenat koji ima i način na koji ume da se izrazi mislim da je jedinstven. Sigurna sam da će ponovo napraviti pometnju. Radujem se stvarno - rekla je Milutinovićeva.

I Sale Tropiko je istakao da Milan iza sebe ima velike hitove i autentičan muzički izraz, te da se raduje njegovom povratku na estradu.

- Prvo da pozdravim Milančeta, koji je divan čovek, moj saborac i veoma autentična ličnost koja nas je predstavljala i na Evroviziji. Pored velikih hitova koje je imao u karijeri, on je jedan od autentičnijih ljudi na sceni. Pozdravljam njegov povratak lepim pesmama i nadam se tome - istakao je frontmen Tropiko benda.

Podsetimo, i Rada Manojlović, više puta je istakla da jedva čeka da se Milan vrati u starom sjaju.

- Ništa me ne pitajte, ne smem ništa da kažem, ali oduševljena sam jer se Milan vraća na scenu. To će biti pravi haos i jedva čekam! Nikad nije ni trebalo da odustane od pevanja - rekla je pevačica za Pink.

Rada je vest da Milan na jesen izdaje nove pesme prokomentarisala i na društvenoj mreži "Iks".

- Jeste što jeste, ali pričati se ne sme. I ja sam iznenađena tom informacijom koju sam pročitala. Iznenadila sam se i pitala ga: "Milane, zar ja da ne znam koja sam ti kao najbliži rod?" Jedino ako on od mene to želi da sakrije. On često to radi, krije od mene nešto namerno. Milan je na planeti Zemlji i mislim da je u Srbiji, ali nije u Beogradu. I ja bih možda tako da sam na njegovom mestu. On ni prstom nije mrdnuo, a aktuelan je - napisala je Manojlovićeva, a korisnicima ove društvene mreže bilo je jasno da je ona u sve upućena, ali da ne sme ništa da otkriva.

