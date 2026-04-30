SLAVLJE U PORODICI ŠAULIĆ: Danas je njihov dan, a čestitke samo stižu

Sanela Šaulić, ćerka legendarnog pevača Šabana Šaulića, u braku je sa bivšim fudbalerom i trenerom Zoranom Batom Mirkovićem. Sanela Šaulić i Zoran venčali su se u maju 2013. godine, nakon dve godine zabavljanja. Par je sklopio građanski brak u opštini u prisustvu kumova i roditelja, bez velike pompe, a Sanela je uzela prezime supruga.

Sanela i Zoran danas slave 13. godina braka, a na zvaničnom Instagram nalogu pokojnog Šabana objavljena je njihova zajednička slika uz opis:

- Srećna 13. godišnjica braka našoj Saneli i našem Bati - stoji u objavi, a čestitke su se nizale.

Inače, par ima ćerku Unu, koja je rođena u septembru 2013. godine. Sanela iz prvog braka sa bivšim fudbalerom Ivanom Adžićem ima sina Luku.

Iako se retko eksponiraju u medijima, par se često pojavljuje na događajima koji neguju sećanje na Šabana Šaulića.

Inače, Ilda je jednom prilikom govorila o odnosu sa sestrom Sanelom i bratom Mihajlom.

- Sanela i ja sada imamo fantastičan odnos, ali kada smo bile male, stalno smo se svađale, jer nije htela nigde da me vodi sa sobom. Zato sam ja prema bratu Mihajlu, koji je sedam godina mlađi od mene, bila potpuno drugačija nego što je sestra bila prema meni. Uvek sam bila tu za njega i ispunjavala mu želje - ispričala je Ilda za "Hit Informer".



