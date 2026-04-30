Aco Pejović ne staje: Sve se spremno za nov rekord i spektak u Novom Sadu

Regionalna muzička zvezda Aco Pejović, najavio je veliki solistički koncert koji će biti održan 16. maja u dvorani Spens u Novi Sad!

Nije tajna da Pejović godinama unazad puni Spens do poslednjeg mesta, te ne čudi što ga novosadska publika dočekuje sa posebnim oduševljenjem. Ulaznice se traže iz svih krajeva, a atmosfera koja se očekuje obećava pravi muzički spektakl.

U susret koncertu, Pejović i njegov bend svakodnevno rade na probama, pažljivo pripremajući repertoar koji će obuhvatiti njegove najveće hitove.

Ipak, ono što dodatno intrigira fanove jeste priča koja kruži među njegovim saradnicima da bi Pejović upravo na ovom koncertu mogao premijerno da izvede novu pesmu, za koju je u toku realizacija spota.

Ako je suditi po dosadašnjim koncertima, 16. maj u Novom Sadu rezervisan je za još jedno nezaboravno veče ispunjeno emocijama i vrhunskom muzikom.

Autor: N.B.