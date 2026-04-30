Naša pevačica u 50. godini ima lice bez bora: Ne veruje u skupe kreme niti radi botoks, a telo joj je kao praćka (FOTO)

Ana Stanić i u 50. godini pleni besprekornim izgledom, a mnogi se slažu da izgleda bolje nego ikada.

Njena tajna za održavanje linije i borbu protiv celulita, međutim, ne leži u skupim kozmetičkim tretmanima. Kako sama ističe, ključ njenog izgleda su zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost, unos velikih količina vode i dobre masaže.

Pevačica priznaje da se celulit obično pojavljuje tokom zime zbog dužeg sedenja i jače hrane, ali se situacija brzo menja čim dođe toplije vreme, kada se više posveti kretanju i prilagodi jelovnik.

Umesto da troši novac na kreme protiv celulita, ona veruje u to da su masaže nogu najbolji način da učini nešto dobro za svoju kožu.

Kada je reč o nezi kože, Ana voli blagu preplanulost, ali je vrlo svesna štetnosti sunca, te na letovanju strogo i revnosno koristi zaštitni faktor.

Ne vozi se gradskim prevozom

Pored njenih navika o nezi i zdravlju, pevačica ima i jednu specifičnu životnu odluku – gradskim prevozom se nije vozila od svoje 18. godine, kada je položila vozački ispit, kupila prvi automobil i postala članica grupe "Moby Dick".

Razlog za ovo izbegavanje javnog prevoza je ozbiljna trauma iz srednjoškolskih dana. Naime, dok je putovala od novobeogradskog Bloka 62 do gimnazije, vožnje su trajale i po sat vremena u ekstremnim gužvama koje su bile karakteristične za doba inflacije.

Vrhunac te agonije dogodio se kada se od zagušljivosti i neverovatne gužve onesvestila u vozilu, ali od zbijenosti mase ljudi nije mogla ni da padne na pod. Taj traumatičan događaj ju je naveo da se zarekne da će ubuduće uvek voziti isključivo svoj auto.



