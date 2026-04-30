AKTUELNO

Domaći

Nećete verovati koje hitove je napisala Verica Šerifović: Svi ih znate i pevate često

Izvor: Grand, Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Iako se povukla iz estradnih voda, Verica Šerifović iza sebe ima izuzetno uspešnu karijeru prepunu vanvremenskih hitova koji se i danas rado slušaju.

Međutim, javnosti je malo poznat podatak da proslavljena pevačica nije samo maestralan interpretator, već da je i sama pisala pesme koje gađaju pravo u srce. Verica se može pohvaliti da je autorski učestvovala u kreiranju čak tri velika hita, a svaka od ovih numera je brzo pronašla put do srca slušalaca.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Jedan od njenih najvećih hitova, emotivna numera „Ako treba mogu to“, u potpunosti je njeno autorsko delo, budući da je za ovu pesmu sama napisala i tekst i muziku.

Pored nje, pesma „Ne dam bolu“, koja se zasigurno smatra njenim najvećim karijernim hitom, takođe nosi njen prepoznatljivi pečat – Verica je za ovu numeru komponovala muziku, dok je istovremeno sarađivala i u pisanju teksta.

Foto: Instagram.com

Posebno mesto u njenom autorskom stvaralaštvu zauzima pesma „Ti mi uvek trebaš“. U pitanju je prelepi duet koji je otpevala sa svojom ćerkom, regionalnom muzičkom zvezdom Marijom Šerifović.

Ovu emotivnu numeru je napisala upravo Verica, a u njenim stihovima je iskreno opisala posebnu vezu i odnos između majke i ćerke.

Autor: N.B.

