AJMO KUĆI BATO! Aleksa Balašević izveo sina i ženu iz porodilišta, a ćerkica oduševljena! Pogledajte dirljiv susret sestre i brata: VERA I NJEN ĐOLE (FOTO)

Porodica Alekse Balaševića postala je bogatija za još jednog člana, a trenutak izlaska iz porodilišta zabeležen je fotografijom koja je raznežila sve. Na slici iz automobila vidimo njegovu suprugu Nikolinu koja u naručju drži sina, dok njihova ćerka Vera ne skida pogled sa brata.

Naime, Aleksa je kratko i jasno poručio: "Ajmo kući moj bato... Vera i njen Đoje..."Sreća zbog dolaska malog Đorđa, koji je ime dobio po svom čuvenom dedi, dopunjena je dubokom emotivnom porukom o sudbinskoj povezanosti svih članova porodice.

"Dakle, sve da to i nije bila ljubav na prvi pogled, ili na prvu reč, ali sigurna sam da je bila i jedno i drugo, onda je to definitivno bila ljubav na prvu šnalicu... Kada sam se vratila po nju, nikako je nije ispuštao iz ruke, i zamoljen da mi je vrati, pruživši ruku ka mojoj, shvatila sam u smiraju tog dana da su nam se linije života: Jovanina, Bebina, Aleksina, Simonina, Petrina, Verina i opet Đoletova, neizbrisivo preslikale s jednog na drugi dlan..."

Ovim rečima zaokružena je priča o dolasku novog člana koji nastavlja lozu i ime legendarnog Panonskog mornara.

"Naša ženska simetrija uskoro dobija malog "uljeza"

Podsetimo, Olivera Balašević nije krila sreću što će nakon tri unuke dobiti i unuka.

- Izgleda da je baka mandat bio toliko uspešan da smo proglasili hitan reizbor. Posle tri predivne unuke koje su nas skroz raznežile, stiže pojačanje u muškom sastavu da malo "doda đona" i napravi totalni dar - mar. Naša Panonska Mornarica dobija malog kapetana - stiže dečak da proveri mogu li tri devojčice baš sve da ga nauče - napisala je ona, pa nastavila:

- Krv nije voda, a na našem Bulevaru su i poze očigledno nasledne. Dok nas dve ovako sinhronizovano "merimo" svet i vežbamo strogoću prekrštenih nogu, tri princeze su već dobile instrukcije: Naša ženska simetrija uskoro dobija malog "uljeza". Vera već ozbiljno planira strategiju jer stiže pojačanje u muškom sastavu da proveri mogu li ga četiri dame naučiti kako se pravilno "drži linija" u porodici Balašević. Neki novi klinci već uče naše naše porodične simfonije, a ova klupa na Bulevaru postaje tesna za svu ljubav koja se u nju slila. P.S. Jedva čekam da vidim ko će sledeći prekrstiti noge u ovom našem malom, a velikom kraljevstvu.

