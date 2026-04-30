POSLE OTMICE UŽIVA U ŽIVOTU PUNIM PLUĆIMA! Supruga Daniela Kajmakoskog objavila selfi sa pevačem: Ne skida osmeh s lica, porodica na okupu (FOTO)

Nakon turbulentnog perioda i skandala oko otmice koja je nedavno šokirala region, pevač Daniel Kajmakoski polako se vraća ispunjenijem i mirnijem načinu života.

Da su teški trenuci i stres konačno iza njega, svedoči najnovija objava njegove supruge Marije, koja je na društvenim mrežama podelila toplu porodičnu fotografiju.

Na ovoj emotivnoj slici, Daniel i Marija poziraju nasmejani, okruženi decom tokom opuštene šetnje u sunčanom danu, što jasno pokazuje da pevač danas pronalazi sreću u malim, svakodnevnim trenucima.Usled nemilog događaja, pevač je doneo svesnu odluku da se distancira od medijske buke i svetla reflektora, kako bi pronašao unutrašnji mir i posvetio se ličnom oporavku i svojim najbližima.

Porodica kao temelj za sve

On je istakao da je želeo da mu temelj bude upravo porodica, apelujući na mlade ljude da im to bude ne samo prioritet, već i glavni cilj.

- Porodica ostaje, sve je prolazno - izjavio je Kajmakoski, dodajući da sada uživa jer ima dovoljno vremena da bude sa ženom i decom.

Iako je trenutno fokusiran na porodični balans koji je oduvek želeo, pevač nije zaboravio svoju karijeru.

Autor: M.K.