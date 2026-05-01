MUŽ IMA DIJABETES, MNOGO JE TEŠKO! Naša voditeljka iskreno o razvodu, bolesti i deci: Rekla sam mu da jedino tako mogu da smršam...

Voditeljka Milica Kon i supruga muzičara Marka Kona, otkrila je za Blic zbog čega je već neko vreme nema u medijima, ali i šta je istina kada je u pitanju razvod od supruga o kom se danima pisalo u medijima.

Milica tvrdi da nije zaista htela da se razvede, već je sve otišlo u smeru u kom nije trebalo, a prisetila se i trenutka kada joj je doktor saopštio da se razbolela, te su psihoterapije bile nešto što joj je pomoglo da ne klone duhom.

- Evo mislim da mi je ovo prvi intervju posle ne znam godinu dve, ne mogu da se setim. Generalno i nemam puno vremena. Gledam stvarno svakoga da ispoštujem, a malo moram i da doziram. Ne volim da iskačem iz frižidera. Mislim vrlo uh iskačem iz frižidera na društvenim mrežama i mislim da je to sad i da sam i na TV-u stalno bilo bi tumač.

Što se projekata na kojima radim tiče, evo sad baš čekam ovu što se kaže radnu verziju jedne emisije. To je nešto do u čemu me do sad niste viđali. Uopšte nije zabavnog karaktera. Naprotiv, vrlo je društveno odgovorna emisija. Uh biće za sada na mojim društvenim mrežama dok se ne dogovorim sa nekom televizijom. Videćemo da li je uopšte to potrebno. Mislim sad je sve Tik tok i i i Instagram. Više će svakako da liči na formu podkasta.

Milica se prisetila i emisije "Brak na neviđeno, koju je vodila, pa smo govorili i o tome kakav je pečat ostavila na ovaj projekat.

- Ne mislim da neka druga voditeljka ne bi na svoj način svoj pečat dala toj emisiji, ali mislim da se dosta prepričavalo to kako sam ja neposredna i možda nekad bezobrazna, ili ovakva ili onakva i to je narodu se dopadalo ili manje dopada. Ja sam smatrala da sam ja deo tog para.

Kao da vama lično to dođe nekako da proživite. E pa to je sad kad sam pokrenula ovaj podkast, moj muž je rekao ne smeš da zauzimaš strane! Znači sad moraš stvarno da budeš kao novinarka neposredna, tako da radim na tome da se sve to promeni.

"Snimam i nesređenu kuću, kod mene nema filtera"

Milica je vrlo aktivna na društvenim mrežama, te tvrdi da sve snima bez ulepšavanja i uvijanja.

- Pa dobro i moram da priznam da kad sam otvorila društvene mreže ja sam volela da stavim onaj filter i kao vidi kako sam lepa.

Ali otišao mi je jedan klip viralno gde nisam bila na sa tobleronom kako se jede toblerona. Ja sam tu bila potpuno nenašminkana. Nisam čak imala ni rasvetu i mislila sam "nema šanse ovo da prođe", jer ja sam navikla na televiziju gde sve mora da bude savršeno i moraš da budeš našminkan.

Taj moj klip je posle u jednom danu otišlo na tri miliona ja sam i onda je tu bilo raznih komentara kao: "e, pa ona je lepa i bez šminke".

Voditeljka je javno govorila o problemu sa kojim se susrela njena ćerka u školi, zbog problematičnog učenika, te nam je sada otkrila da li su se stvari promenile.

- Taj dečak nije bio nestašan i nevaljao i nevaspitan. On ima neke dijagnoze, nekoliko dijagnoza i roditelji nisu hteli da to priznaju, da prihvate.Razumem, teško je i meni bilo da mom detetu nešto mislim sad dok nisi u ne čim cipelama ne znaš ni kako mu je.Posle je došlo do prebacivanja u drugu školu, i taj dečko je isto to uradio. Taj dečko nije imao problem samo sa mojom ćerkom, već i sa drugim učenicima. Roditelji nemaju mehanizam odnosno neće da mu pomognu na adekvatan način.

O razvodu od Marka Kona i njegovoj kilaži

Milica se prisetila natpisa o razvodu od muzičara Marka Kona, te tvrdi da je sve otišlo u malo drugačijem smeru.

- Kad sam pričala o razvodu i kilaži, moja kilaža je bila u pitanju. Marko inače ima ozbiljan dijabetes. A kod mene je ljubav nagojila, odnosno njegovo kuvanje.

Mnoge moje drugarice su se razvele i posle razvoda i sve su na Instagramu i na Tiktoku procvetale. Ja kažem: "joj bre Marko vidi smršala je 20 kg za mesec dana.Daj malo da se razvedemo. Malo mi ne daš decu neke stresne situacije. samo da smršam šest meseci, pa ćemo lako posle.Ja sam to svima pričala u smislu da je to dobra metoda za mršavljenje, ne zaista da se razvedemo.Inače, Marko je dosta smršao jer je dobio fenomenalnu doktorku na institutu i ona mu je pogodila pravu terapiju i dala dobru ishranu.

O bolesti i psihoterapiji

Milica je govorila i o susretu sa ozbiljnom bolešću, te tvrdi da joj je psihoterapija i te kako pomogla da sve prevaziđe.

- Pa nisam bila stabilna tada. Iskreno da ti kažem, tada mi je bilo jako teško psihički i i sva sreća išla sam na psihoterapiju. Ovaj moja psihoterapeutkinja mi je mnogo pomogla.

Mislim da svako ko se susretne sa takvom jednom vešću u svom životu i sa hitnom operacijom gde ne znaš šta te dalje čeka, nije lako.

- Meni je mama preminula od raka dojke. Na kraju imala na plućima, na mozgu i metastaze su otišle svuda. U meni su se probudile razne traume i strahovi, a mama je bolovala u mojim godinama.Moram da pohvalim svog muža koji mi je bio tu veliki oslonac u svakom smislu te reči. Zaista sam zahvalna Bogu, univerzum i svom partneru na svemu što je dobro ispalo.

