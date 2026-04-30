VELJKO SA SINOVIMA U TITELU! Vratio se u Srbiju iz Rusije, a njegovi naslednici puni sreće: Željko, Krstan i Isaija ne prestaju da se smeju (FOTO)

Veljko Ražnatović, doputovao je iz Rusije u Srbiju kako bi proveo nekoliko dana sa svojom porodicom, nakon čega će se vratiti nazad da nastavi sa bokserskim pripremama.

Svoju radost zbog ponovnog susreta sa najbližima podelio je na društvenim mrežama, gde je pokazao kako provodi dragoceno vreme u domovini.

Svoj kratak predah od sportskih obaveza Veljko je odlučio da iskoristi na najbolji mogući način – uz svoju porodicu. Na svom Instagram profilu objavio je emotivan video snimak zabeležen u automobilu, na kojem se vidi kako on i njegova supruga Bogdana iskreno uživaju u zajedničkom vremenu. Bogdana evidentno nije mogla da sakrije sreću zbog njegovog dolaska i nije skidala osmeh sa lica.

Porodična fotografija sa sinovima

Osim emotivnog snimka sa suprugom, Veljko je objavio sliku sa svojim sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom. Na fotografiji se jasno vidi kako Veljko nosi Krstana i Isaiju, dok najstariji sin Željko ponosno stoji pored tate i braće.

Ceca o Veljkovom životu u Rusiji i podršci porodice

S obzirom na to da je Veljkov dolazak u Srbiju samo privremen, on će uskoro spakovati kofere i vratiti se u Rusiju kako bi se posvetio karijeri. Njegova majka, Svetlana Ceca Ražnatović, nedavno je otkrila detalje njegovog boravka u Vladikavkazu i istakla koliko mu porodica čuva leđa i prati njegov napredak.

O Veljkovom uspehu i trenažnom procesu, Svetlana Ceca Ražnatović je nedavno izjavila:

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje...

Kada je reč o dužini njegovog boravka u Rusiji i porodičnim odnosima, pevačica je dodala:

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni.

Autor: M.K.