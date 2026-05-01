OTPEVALA VANVREMENSKU BALADU I NESTALA: U jeku slave udala se za pilota i otišla u Ameriku, ovako danas izgleda pevačica Nevernih beba (FOTO)

Gorica Ponjavić bila je prva pevačica grupe Neverne bebe koja je otpevača čuvenu baladu "Dvoje".

Gorica je bila ćlan grupe od osnivanja 1993. godine, pa sve do trenutka kada se zaljubila i napustila muzičku scenu.Udala se i otišla iz Srbije, a Jana Šuštaršić i Jelena Pudar nasledile su njeno mesto.

Mirnu luku pronašla je kraj pilota sa kojim danas živi na Floridi i sa kojim ima ćerku.

Posvećena porodici

Nije poznato čime se bavi u Americi, ali muzika svakako više nije njen izbor. Pevačica je nakon venčanja dodala muželjvljevo prezime Kunc.

Pevačica se u potpunosti posvetila porodici, a mezimica joj je naravno centar sveta.

Milan Đurđević o Gorici

O njoj je nedavno govorio i njen nekadašnji kolega, frontmen grupe Milan Đurdević i otkrio da će ona uskoro posetiti Srbiju.

- Gorića će biti gost na turneji povodom trideset godina, doći će iz Amerike i biće tu na pet, šest koncerata koje cemo da radimo. Mislim da ljudi i kada više ne rade zajedno mogu da ostanu prijatelji. To nije prepreka - rekao je Milan.

