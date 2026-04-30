PRVA FOTKA HARISA BERKOVIĆ NAKON ŠTO JE PRESADIO KOSU! Evo kako izgleda bivši dečko Rade Manojlović: Bilo je bolno... (FOTO)

Bivši dečko pevačice Rade Manojlović, pevač Haris Berković, odlučio se na drastičnu promenu imidža podvrgnuvši se presađivanju kose, nakon čega je po prvi put i pokazao javnosti kako izgleda nakon transplantacije.

Iako je presađivanje kose danas postalo uobičajena praksa i svojevrsno pomodarstvo među muškarcima koji imaju problem sa opadanjem kose, Haris ne krije da je proces bio izuzetno bolan. Same pripreme za zahvat trajale su nekoliko dana, a pevač, koji je sada pokazao kako izgleda nakon transplantacije kose, priznaje da bi dvaput razmislio da je znao kroz šta će proći.

- Iskreno da sam znao šta me čeka dobro bi razmislio da li bi se na to odlučio. Same pripreme nisu bile nešto posebno, trebalo je vremena, nekih par dana za sve to. Bol je bila prisutna, ali kada se čovek odluči na popravak ili vađenje zuba takođe boli”.

Nezaboravno iskustvo u Americi

Pored rada na fizičkom izgledu, Berković je proteklu godinu posvetio muzici i nastupima. Godinu je završio izuzetno uspešnom radnom turnejom u Americi, odakle nosi najlepše utiske.

- Susret sa našim ljudima u Americi bilo je jedno divno i nezaboravno iskustvo za mene. Gde god da sam se pojavio narod me dočekivao baš onako domaćinski, prijateljski. Ma, doživljavali su me kao deo njihove familije. Svugde je bila je jedna izuzetno pozitivna energija, koja čoveku, a u ovom slučaju meni daje neku posebnu draž i snagu da daš i više od sebe od uobičajenog”.

Ljubavni život i odnos prema Radi Manojlović

Iako važi za jednog od najpoželjnijih neženja na estradi, pevač otkriva da je trenutno slobodan i da prava ljubav tek treba da mu se dogodi. O dugogodišnjoj bivšoj devojci Radi Manojlović nije želeo previše da detaljiše, ali joj je uputio lepe želje.

O novoj ljubavi:

„Ne postoji niko još u mom životu da bi javnosti mogao reći, eto to je ta. Biće ljubavi, ja još uvijek čekam na onu pravu”.O Radi Manojlović: „Rada je jedna divna devojka, šta je bilo bilo je, neka na tome ostane. Ja joj zaista od srca želim sve najbolje”.

Autor: M.K.